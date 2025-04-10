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В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента - РИА Новости, 10.04.2025
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12:41 10.04.2025 (обновлено: 13:16 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html
В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента
В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента - РИА Новости, 10.04.2025
В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента
Депутатская группа от блока "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии из-за давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:41:00+03:00
2025-04-10T13:16:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Депутатская группа от блока "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии из-за давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале."Парламентская группа "Победа" приняла решение не участвовать в заседаниях парламента на этой неделе. Мы протестуем против беспредела, который вчера начала усиливать действующая власть. Мы работаем на территориях с людьми, помогаем, разъясняем их права. Власти же запугивают наших граждан протоколами, выписывают штрафы, подвергают прессингу без единой причины. Они угрожают пенсионерам, которые получают социальные выплаты и не относятся ни к одной партии. Это нарушение всех правовых основ государства", — говорится в релизе.Депутаты заявили, что руководство парламента не интересует решение проблем страны, а зал заседаний используют для сведения счетов с оппозицией."Здесь нет ни уважения к мнению оппонентов, ни желания работать на благо народа", — указано в сообщении.Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии, поскольку парламентское большинство игнорирует инициативы оппозиции, а также из-за отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей страны. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
https://ria.ru/20250410/gutsul-2010402886.html
https://ria.ru/20250402/podderzhka-2008814179.html
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в мире, молдавия, майя санду, возрождение, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента

Блок "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии на этой неделе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Депутатская группа от блока "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии из-за давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале.
"Парламентская группа "Победа" приняла решение не участвовать в заседаниях парламента на этой неделе. Мы протестуем против беспредела, который вчера начала усиливать действующая власть. Мы работаем на территориях с людьми, помогаем, разъясняем их права. Власти же запугивают наших граждан протоколами, выписывают штрафы, подвергают прессингу без единой причины. Они угрожают пенсионерам, которые получают социальные выплаты и не относятся ни к одной партии. Это нарушение всех правовых основ государства", — говорится в релизе.
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Депутаты заявили, что руководство парламента не интересует решение проблем страны, а зал заседаний используют для сведения счетов с оппозицией.
"Здесь нет ни уважения к мнению оппонентов, ни желания работать на благо народа", — указано в сообщении.
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Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии, поскольку парламентское большинство игнорирует инициативы оппозиции, а также из-за отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей страны.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
В стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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В миреМолдавияМайя СандуВозрождениеЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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