В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента
Блок "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии на этой неделе
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Депутатская группа от блока "Победа" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии из-за давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале.
"Парламентская группа "Победа" приняла решение не участвовать в заседаниях парламента на этой неделе. Мы протестуем против беспредела, который вчера начала усиливать действующая власть. Мы работаем на территориях с людьми, помогаем, разъясняем их права. Власти же запугивают наших граждан протоколами, выписывают штрафы, подвергают прессингу без единой причины. Они угрожают пенсионерам, которые получают социальные выплаты и не относятся ни к одной партии. Это нарушение всех правовых основ государства", — говорится в релизе.
Депутаты заявили, что руководство парламента не интересует решение проблем страны, а зал заседаний используют для сведения счетов с оппозицией.
"Здесь нет ни уважения к мнению оппонентов, ни желания работать на благо народа", — указано в сообщении.
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Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии, поскольку парламентское большинство игнорирует инициативы оппозиции, а также из-за отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей страны.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
В стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.