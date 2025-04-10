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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 10.04.2025 (обновлено: 14:04 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mo-2010470766.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 10.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:55:00+03:00
2025-04-10T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизоветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

МО: потери ВСУ в зоне Центра составили до 430 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизоветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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