https://ria.ru/20250410/mo-2010470766.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 10.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:55:00+03:00

2025-04-10T13:55:00+03:00

2025-04-10T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизоветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)