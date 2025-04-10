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Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.04.2025 (обновлено: 14:02 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mo-2010469990.html
Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков
Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков - РИА Новости, 10.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков
Украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:54:00+03:00
2025-04-10T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков

МО: потери ВСУ в зоне Севера составили до 105 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области.
"Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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