https://ria.ru/20250410/mo-2010469990.html

Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков

Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков - РИА Новости, 10.04.2025

Потери ВСУ в зоне "Севера" составили до 105 боевиков

Украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:54:00+03:00

2025-04-10T13:54:00+03:00

2025-04-10T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия