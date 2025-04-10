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Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.04.2025
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16:22 10.04.2025 (обновлено: 17:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mishustin-2010520295.html
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.04.2025
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:22:00+03:00
2025-04-10T17:55:00+03:00
общество
россия
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социальный навигатор
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил глава кабмина, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который родителям с детьми нужно подстраиваться. "Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто", – подчеркнул глава правительства. Он указал на то, что информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Кроме того, по данным пресс-службы правительства, такая информация появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. "Таким образом родители смогут лучше спланировать отдых, а у ребят будет больше возможностей познакомиться со своей страной, с ее историей и культурой во всех российских субъектах", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин

Мишустин: многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и парки в России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил глава кабмина, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который родителям с детьми нужно подстраиваться.
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"Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто", – подчеркнул глава правительства.
Он указал на то, что информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Кроме того, по данным пресс-службы правительства, такая информация появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.
"Таким образом родители смогут лучше спланировать отдых, а у ребят будет больше возможностей познакомиться со своей страной, с ее историей и культурой во всех российских субъектах", - добавил Мишустин.
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