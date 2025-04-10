https://ria.ru/20250410/mishustin-2010520295.html

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.04.2025

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:22:00+03:00

2025-04-10T16:22:00+03:00

2025-04-10T17:55:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010530971_0:130:3409:2048_1920x0_80_0_0_5dde935a5da38b76bbf78aff0ccb980c.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил глава кабмина, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который родителям с детьми нужно подстраиваться. "Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто", – подчеркнул глава правительства. Он указал на то, что информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Кроме того, по данным пресс-службы правительства, такая информация появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. "Таким образом родители смогут лучше спланировать отдых, а у ребят будет больше возможностей познакомиться со своей страной, с ее историей и культурой во всех российских субъектах", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008633972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы