Андрей Миронов: последний монолог, который вырезала цензура
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле театра Сатиры "Безумный день, или женитьба Фигаро"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советский актер Андрей Миронов сиял на сцене, был любимцем публики, сыграл в культовых фильмах и трагично умер в 46 лет. История Миронова полна загадочных тайн.
Мало кто знает, но известный актер должен был произнести жесткий монолог в фильме "Бриллиантовая рука", который никто так не услышал. Вмешалась цензура. Что напугало советских чиновников?
"Его артистическая натура как магнит притягивала к нему…"
С ранних лет Миронов выделялся. Он родился в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. Когда в конце 1940-х годов в СССР развернулась кампания по "борьбе с космополитизмом", имевшая антисемитский характер, родители Андрея сменили сыну фамилию. В третий класс он уже пошел с фамилией матери.
Актер театра и кино Андрей Миронов
Одноклассники вспоминают, что Андрей был неформальным лидером в классе.
"Его артистическая натура, природное остроумие, бурный темперамент, живость характера, доброжелательность и отзывчивость как магнит притягивали к нему товарищей", — поведал один из его школьных друзей.
Первая попытка сняться в фильме "Садко" в 1952 года не увенчалась успехом. Миронову на тот момент было 11 лет. Актер должен был сыграть в массовке, но был забракован режиссёром Александром Птушко.
Режиссер рассердился, увидев рубашку надетую мальчиком под сценический костюм. Как оказалось, Миронов не захотел надевать неудобную шерстяную одежду на голое тело.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНа съемках художественного фильма "Человек с бульвара Капуцинов". В роли Билли Кинга - заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта - народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа)
На съемках художественного фильма "Человек с бульвара Капуцинов". В роли Билли Кинга - заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта - народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа)
Уже в седьмом классе Андрей дебютировал на школьной сцене, он сыграл роль фон Краузе в спектакле "Русские люди" по Константину Симонову. В девятом классе он записался в школьную театральную студию, а позже в студию при Центральном детском театре. Летом 1958 года Миронов окончил школу и поступил в училище имени Бориса Щукина при театре Вахтангова.
Творческий прорыв Миронова: любовь миллионов зрителей
Свою первую роль он получил в 1960 году в кинофильме "А если это любовь?" режиссёра Юлия Райзмана. Фильм не приняли критики, но в прокате картина имела успех.
"Органичность и умение жить в кадре — не играть, а жить — уже во весь голос заявили о себе в этой первой работе", — позже прокомментирует талант Миронова критик Кичин.
Кадр из художественного фильма "Три плюс два"
Со спектакля "Женский монастырь" в 1964 году началась широкая театральная популярность Андрея Миронова. Постановка давала простор актерской фантазии, импровизации и возможность проявить вокальные и танцевальные данные. Многие критики отметили необыкновенную лёгкость и естественность Миронова, а также его пластику и музыкальность.
"Легкость, с которой передвигался молодой актер по сцене, действительно поражала. В его глубоко органичном чувстве сценического пространства было что-то завораживающее. Стоило ему появиться на сцене, и зритель уже не мог отвести от него глаз. На самом деле Миронов открыл тип сценического поведения, который необычайно импонировал зрителю, а вслед за тем вскоре стал активно развиваться в нашем театре", — поделилась театральный критик Анна Вислова.
Позже Миронов получит свои главные роли в советских фильмах, которые принесут ему славу и успех. Он сыграет в "Достоянии республики", "Невероятных приключениях итальянцев в России", "Соломенной шляпке", "Бриллиантовой руке". Также Миронов многим запомнился по роли Остапа Бендера в кинофильме "12 стульев".
© ТО "Экран" (1976)Кадр из фильма "12 стульев"
© ТО "Экран" (1976)
Кадр из фильма "12 стульев"
Сначала 1970-х до 1980-х годов актер сыграет исключительно главные роли в кино. Кроме того, он активно участвовал в театральных постановках и озвучивал мультфильмы.
Сцены "Бриллиантовой руки", которые убрала цензура
Что же за сцены с участием Миронова были вырезаны советскими чиновниками? Чего они опасались?
Как известно, режиссер фильма "Бриллиантовая рука" Леонид Гайдай долго не хотел убирать определенные сцены из своей киноленты, однако вмешалась советская цензура.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
У худсовета было немало замечаний к фильму. Гайдаю пришлось изменить более 40 сцен. К тому же в "Бриллиантовой руке" должен был появиться момент с участием Миронова, из-за которого комедия могла превратиться вовсе в фэнтези.
Знаменитый постановщик лишь в последний момент решил убрать эпизод, в котором персонаж Андрея Миронова должен был потерять свой человеческий облик. Однако сам Гайдай решил, что это уже чересчур.
"Он убрал все эпизоды, где герой Андрея Миронова превращался в пса, а Папанов надевает на него ошейник, и тот начинает бегать на четвереньках, нюхая дорогу, лес. Причем неслись они очень быстро. Ну и правильно, что убрал — перебор! И правильно сделал", — объяснил кинокритик Александр Шпагин в интервью "Киноафише".
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Более того, в первой версии сценария герой Миронова вместо покаянный фразы "Чтоб ты жил на одну зарплату!", должен был озвучить жесткий монолог о своей судьбе. В монологе персонаж Миронова должен был гордиться выбором своей профессии в качестве вора и бандита. Однако вмешались цензоры. Они решили, что из фильма нужно убрать все признаки пропаганды "воровской романтики".
Смерть на сцене
Яркая карьера, интересная жизнь, харизма и любовь народа не смогли спасти актера от страшной болезни. Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. Причиной смерти стал разрыв аневризмы.
А.Миронов в фильме "Приключения итальянцев в России"
Это произошло во время гастролей в Риге на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Во время одной из сцен актер вдруг перестал говорить и начал терять сознание. Актера доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи поставили диагноз: "обширное кровоизлияние в мозг".
В течение двух дней шла борьба за жизнь артиста. К сожалению, спасти его не удалось.
Позже актриса и первая жена артиста Екатерина Градова заявила в рамках передачи "Судьба человека", что Миронов мог бы дожить до ста лет.
Актриса Екатерина Градова
По словам актрисы, один из лучших нейрохирургов в мире Александр Коновалов сказал ей, что у Андрея Миронова аневризма. Специалист также уточнил, что аневризмы существуют 11-12 лет, а затем разрываются. Врач предложил актеру операцию, которая могла бы продлить ему жизнь на долгие годы, однако Миронов отказался из-за страха.
Ровно через 11 лет после визита Андрея Миронова к доктору аневризма разорвалась.
Актер Андрей Миронов
Несмотря на ранний уход из жизни, Миронов построил очень успешную карьеру. Он участвовал в десятках спектаклей, в кино ему доставались ведущие роли, а его голосом озвучивались лучшие советские мультфильмы.