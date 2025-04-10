https://ria.ru/20250410/mironov-2010538851.html

Андрей Миронов: последний монолог, который вырезала цензура

Андрей Миронов: последний монолог, который вырезала цензура - РИА Новости, 10.04.2025

Андрей Миронов: последний монолог, который вырезала цензура

Советский актер Андрей Миронов сиял на сцене, был любимцем публики, сыграл в культовых фильмах и трагично умер в 46 лет. История Миронова полна загадочных тайн. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:21:00+03:00

2025-04-10T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советский актер Андрей Миронов сиял на сцене, был любимцем публики, сыграл в культовых фильмах и трагично умер в 46 лет. История Миронова полна загадочных тайн.Мало кто знает, но известный актер должен был произнести жесткий монолог в фильме "Бриллиантовая рука", который никто так не услышал. Вмешалась цензура. Что напугало советских чиновников?"Его артистическая натура как магнит притягивала к нему…"С ранних лет Миронов выделялся. Он родился в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. Когда в конце 1940-х годов в СССР развернулась кампания по "борьбе с космополитизмом", имевшая антисемитский характер, родители Андрея сменили сыну фамилию. В третий класс он уже пошел с фамилией матери.Одноклассники вспоминают, что Андрей был неформальным лидером в классе."Его артистическая натура, природное остроумие, бурный темперамент, живость характера, доброжелательность и отзывчивость как магнит притягивали к нему товарищей", — поведал один из его школьных друзей.Первая попытка сняться в фильме "Садко" в 1952 года не увенчалась успехом. Миронову на тот момент было 11 лет. Актер должен был сыграть в массовке, но был забракован режиссёром Александром Птушко.Режиссер рассердился, увидев рубашку надетую мальчиком под сценический костюм. Как оказалось, Миронов не захотел надевать неудобную шерстяную одежду на голое тело.Уже в седьмом классе Андрей дебютировал на школьной сцене, он сыграл роль фон Краузе в спектакле "Русские люди" по Константину Симонову. В девятом классе он записался в школьную театральную студию, а позже в студию при Центральном детском театре. Летом 1958 года Миронов окончил школу и поступил в училище имени Бориса Щукина при театре Вахтангова.Творческий прорыв Миронова: любовь миллионов зрителейСвою первую роль он получил в 1960 году в кинофильме "А если это любовь?" режиссёра Юлия Райзмана. Фильм не приняли критики, но в прокате картина имела успех."Органичность и умение жить в кадре — не играть, а жить — уже во весь голос заявили о себе в этой первой работе", — позже прокомментирует талант Миронова критик Кичин.Со спектакля "Женский монастырь" в 1964 году началась широкая театральная популярность Андрея Миронова. Постановка давала простор актерской фантазии, импровизации и возможность проявить вокальные и танцевальные данные. Многие критики отметили необыкновенную лёгкость и естественность Миронова, а также его пластику и музыкальность."Легкость, с которой передвигался молодой актер по сцене, действительно поражала. В его глубоко органичном чувстве сценического пространства было что-то завораживающее. Стоило ему появиться на сцене, и зритель уже не мог отвести от него глаз. На самом деле Миронов открыл тип сценического поведения, который необычайно импонировал зрителю, а вслед за тем вскоре стал активно развиваться в нашем театре", — поделилась театральный критик Анна Вислова.Позже Миронов получит свои главные роли в советских фильмах, которые принесут ему славу и успех. Он сыграет в "Достоянии республики", "Невероятных приключениях итальянцев в России", "Соломенной шляпке", "Бриллиантовой руке". Также Миронов многим запомнился по роли Остапа Бендера в кинофильме "12 стульев".Сначала 1970-х до 1980-х годов актер сыграет исключительно главные роли в кино. Кроме того, он активно участвовал в театральных постановках и озвучивал мультфильмы.Сцены "Бриллиантовой руки", которые убрала цензураЧто же за сцены с участием Миронова были вырезаны советскими чиновниками? Чего они опасались?Как известно, режиссер фильма "Бриллиантовая рука" Леонид Гайдай долго не хотел убирать определенные сцены из своей киноленты, однако вмешалась советская цензура.У худсовета было немало замечаний к фильму. Гайдаю пришлось изменить более 40 сцен. К тому же в "Бриллиантовой руке" должен был появиться момент с участием Миронова, из-за которого комедия могла превратиться вовсе в фэнтези.Знаменитый постановщик лишь в последний момент решил убрать эпизод, в котором персонаж Андрея Миронова должен был потерять свой человеческий облик. Однако сам Гайдай решил, что это уже чересчур."Он убрал все эпизоды, где герой Андрея Миронова превращался в пса, а Папанов надевает на него ошейник, и тот начинает бегать на четвереньках, нюхая дорогу, лес. Причем неслись они очень быстро. Ну и правильно, что убрал — перебор! И правильно сделал", — объяснил кинокритик Александр Шпагин в интервью "Киноафише".Более того, в первой версии сценария герой Миронова вместо покаянный фразы "Чтоб ты жил на одну зарплату!", должен был озвучить жесткий монолог о своей судьбе. В монологе персонаж Миронова должен был гордиться выбором своей профессии в качестве вора и бандита. Однако вмешались цензоры. Они решили, что из фильма нужно убрать все признаки пропаганды "воровской романтики".Смерть на сценеЯркая карьера, интересная жизнь, харизма и любовь народа не смогли спасти актера от страшной болезни. Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. Причиной смерти стал разрыв аневризмы.Это произошло во время гастролей в Риге на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Во время одной из сцен актер вдруг перестал говорить и начал терять сознание. Актера доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи поставили диагноз: "обширное кровоизлияние в мозг".В течение двух дней шла борьба за жизнь артиста. К сожалению, спасти его не удалось.Позже актриса и первая жена артиста Екатерина Градова заявила в рамках передачи "Судьба человека", что Миронов мог бы дожить до ста лет.По словам актрисы, один из лучших нейрохирургов в мире Александр Коновалов сказал ей, что у Андрея Миронова аневризма. Специалист также уточнил, что аневризмы существуют 11-12 лет, а затем разрываются. Врач предложил актеру операцию, которая могла бы продлить ему жизнь на долгие годы, однако Миронов отказался из-за страха.Ровно через 11 лет после визита Андрея Миронова к доктору аневризма разорвалась.Несмотря на ранний уход из жизни, Миронов построил очень успешную карьеру. Он участвовал в десятках спектаклей, в кино ему доставались ведущие роли, а его голосом озвучивались лучшие советские мультфильмы.

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ссср, рига, мария миронова, андрей миронов