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Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений - РИА Новости, 10.04.2025
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01:25 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/mironov-2010361360.html
Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений
Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений - РИА Новости, 10.04.2025
Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений
Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений также, как в настоящее время защищается государственная символика, заявил РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T01:25:00+03:00
2025-04-10T01:25:00+03:00
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений также, как в настоящее время защищается государственная символика, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста, если только речь не идет об изображении реального объекта, который находится в таком состоянии. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия", - сказал он. Миронов также рассказал, что в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект, и от фракции СРЗП там работает глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По его словам, на сегодняшний момент в обществе назрела необходимость принятия мер для защиты религиозных символов от искажений в печатной продукции и интернете, по аналогии с тем, как сегодня охраняются символы государственной власти. "К сожалению, в последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают "снимать" кресты, и вообще налицо какая-то нарочитая и даже оскорбительная светскость в изображениях, будь то банкноты или учебные пособия. И это на фоне роста патриотических настроений в российском обществе, заявленной приверженности традиционным ценностям, неотъемлемой частью которых является церковь и религия в целом", - добавил политик. Миронов напомнил, что именно на это направлен указ президента от 9 ноября 2024 года об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и в этом документе прямо сказано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм - это неотъемлемая часть российского исторического и духовного наследия, так как они оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих как для верующих, так и для неверующих граждан. "Причем особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит именно православию. Исходя из этих положений мы и должны вырабатывать меры по защите религиозных символов", - подчеркнул депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008542692.html
https://ria.ru/20250404/mihalkov-2009330381.html
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сергей миронов, госдума рф, общество
Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений

Миронов: объекты культурного наследия нужно защищать от искажений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений также, как в настоящее время защищается государственная символика, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста, если только речь не идет об изображении реального объекта, который находится в таком состоянии. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия", - сказал он.
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Миронов также рассказал, что в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект, и от фракции СРЗП там работает глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По его словам, на сегодняшний момент в обществе назрела необходимость принятия мер для защиты религиозных символов от искажений в печатной продукции и интернете, по аналогии с тем, как сегодня охраняются символы государственной власти.
"К сожалению, в последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают "снимать" кресты, и вообще налицо какая-то нарочитая и даже оскорбительная светскость в изображениях, будь то банкноты или учебные пособия. И это на фоне роста патриотических настроений в российском обществе, заявленной приверженности традиционным ценностям, неотъемлемой частью которых является церковь и религия в целом", - добавил политик.
Миронов напомнил, что именно на это направлен указ президента от 9 ноября 2024 года об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и в этом документе прямо сказано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм - это неотъемлемая часть российского исторического и духовного наследия, так как они оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих как для верующих, так и для неверующих граждан.
"Причем особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит именно православию. Исходя из этих положений мы и должны вырабатывать меры по защите религиозных символов", - подчеркнул депутат Госдумы.
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