Рейтинг@Mail.ru
"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/miratorg-2010576754.html
"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты
"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты - РИА Новости, 10.04.2025
"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты
Свинина даже теоретически не может попасть в говяжьи продукты компании "Мираторг", так как производства этих видов мяса находятся в разных регионах России,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:20:00+03:00
2025-04-10T20:20:00+03:00
экономика
россия
азербайджан
мираторг
в мире
ислам
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5c30e518b5bb8bb6ad5da5a7b58ca167.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свинина даже теоретически не может попасть в говяжьи продукты компании "Мираторг", так как производства этих видов мяса находятся в разных регионах России, заявили РИА Новости в компании. Ранее в четверг азербайджанские СМИ распространили информацию, что "сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана в рамках контрольных мероприятий обнаружили ДНК свиньи в партии продукции в результате исследования образцов, взятых из 21 тысячи килограммов говяжьего жира товарного знака "Мираторг" производства компании "Брянская мясная компания", импортируемой ООО "Гурмит" из России". "Такого быть даже теоретически не может. Свинина перерабатывается в Курской и Белгородской областях, говядина - в Брянской. Разные заводы. Даже случайно такое случиться не может", - пояснили в компании. Там добавили, что брянское предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями международного стандарта FSSC 22000, что "гарантирует высочайший уровень качества и безопасности". "Комплекс регулярно проходит аудиты как со стороны сертификационного органа, так и ключевых клиентов. Также предприятие сертифицировано по стандарту "Халяль", он исключает применение свиноводческой продукции в производственном процессе, что контролируется независимыми экспертами на ежедневной основе", - уточнили в компании. "На предприятии внедрена прозрачная система прослеживаемости, благодаря которой можно проверить весь путь от поступления сырья на предприятие до отгрузки готовой продукции клиенту. Все это исключает вероятность попадания ДНК свиньи в продукцию предприятия", - заключили в "Мираторге". Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
https://ria.ru/20250402/myaso-2008948505.html
https://ria.ru/20241207/romir-1987853380.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_d7457c3c1a3d39d9d3db6e300dd3995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азербайджан, мираторг, в мире, ислам, общество
Экономика, Россия, Азербайджан, Мираторг, В мире, Ислам, Общество
"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты

Мираторг: свинина не может попасть в говяжьи продукты даже теоретически

© Depositphotos.com / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Depositphotos.com / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свинина даже теоретически не может попасть в говяжьи продукты компании "Мираторг", так как производства этих видов мяса находятся в разных регионах России, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг азербайджанские СМИ распространили информацию, что "сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана в рамках контрольных мероприятий обнаружили ДНК свиньи в партии продукции в результате исследования образцов, взятых из 21 тысячи килограммов говяжьего жира товарного знака "Мираторг" производства компании "Брянская мясная компания", импортируемой ООО "Гурмит" из России".
Мясо - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
2 апреля, 17:36
"Такого быть даже теоретически не может. Свинина перерабатывается в Курской и Белгородской областях, говядина - в Брянской. Разные заводы. Даже случайно такое случиться не может", - пояснили в компании.
Там добавили, что брянское предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями международного стандарта FSSC 22000, что "гарантирует высочайший уровень качества и безопасности".
"Комплекс регулярно проходит аудиты как со стороны сертификационного органа, так и ключевых клиентов. Также предприятие сертифицировано по стандарту "Халяль", он исключает применение свиноводческой продукции в производственном процессе, что контролируется независимыми экспертами на ежедневной основе", - уточнили в компании.
"На предприятии внедрена прозрачная система прослеживаемости, благодаря которой можно проверить весь путь от поступления сырья на предприятие до отгрузки готовой продукции клиенту. Все это исключает вероятность попадания ДНК свиньи в продукцию предприятия", - заключили в "Мираторге".
Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Ромир" назвал самое популярное халяльное и кошерное мясо в России
7 декабря 2024, 07:45
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанМираторгВ миреИсламОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала