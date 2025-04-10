https://ria.ru/20250410/miratorg-2010576754.html

"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты

"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты - РИА Новости, 10.04.2025

"Мираторг" исключил попадание свинины в говяжьи продукты

Свинина даже теоретически не может попасть в говяжьи продукты компании "Мираторг", так как производства этих видов мяса находятся в разных регионах России,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:20:00+03:00

2025-04-10T20:20:00+03:00

2025-04-10T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свинина даже теоретически не может попасть в говяжьи продукты компании "Мираторг", так как производства этих видов мяса находятся в разных регионах России, заявили РИА Новости в компании. Ранее в четверг азербайджанские СМИ распространили информацию, что "сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана в рамках контрольных мероприятий обнаружили ДНК свиньи в партии продукции в результате исследования образцов, взятых из 21 тысячи килограммов говяжьего жира товарного знака "Мираторг" производства компании "Брянская мясная компания", импортируемой ООО "Гурмит" из России". "Такого быть даже теоретически не может. Свинина перерабатывается в Курской и Белгородской областях, говядина - в Брянской. Разные заводы. Даже случайно такое случиться не может", - пояснили в компании. Там добавили, что брянское предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями международного стандарта FSSC 22000, что "гарантирует высочайший уровень качества и безопасности". "Комплекс регулярно проходит аудиты как со стороны сертификационного органа, так и ключевых клиентов. Также предприятие сертифицировано по стандарту "Халяль", он исключает применение свиноводческой продукции в производственном процессе, что контролируется независимыми экспертами на ежедневной основе", - уточнили в компании. "На предприятии внедрена прозрачная система прослеживаемости, благодаря которой можно проверить весь путь от поступления сырья на предприятие до отгрузки готовой продукции клиенту. Все это исключает вероятность попадания ДНК свиньи в продукцию предприятия", - заключили в "Мираторге". Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.

https://ria.ru/20250402/myaso-2008948505.html

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экономика, россия, азербайджан, мираторг, в мире, ислам, общество