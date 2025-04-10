https://ria.ru/20250410/minoborony-2010536387.html
В Минобороны Нидерландов оценили возможность отправки войск на Украину
В Минобороны Нидерландов оценили возможность отправки войск на Украину - РИА Новости, 10.04.2025
В Минобороны Нидерландов оценили возможность отправки войск на Украину
Решение о направлении нидерландских военных на Украину для участия в любой миссии требует политического одобрения сначала в правительстве, а затем в парламенте... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:14:00+03:00
2025-04-10T17:14:00+03:00
2025-04-10T17:44:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
россия
эммануэль макрон
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_7d60f36c4b2ce1aad86690c9fe7bc952.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Решение о направлении нидерландских военных на Украину для участия в любой миссии требует политического одобрения сначала в правительстве, а затем в парламенте Нидерландов, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание группы стран "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. "Для некоторых стран ясно, что они готовы делать. Что касается Нидерландов, то нам сначала нужно пройти процесс политического одобрения. Поэтому для нас важно, чтобы было четкое представление о том, что повлечет за собой такая миссия. И тогда у нас также может быть свой внутренний процесс принятия решений, сначала в правительстве, а затем и в нашем парламенте", - сказал Брекелманс журналистам, говоря об участии Нидерландов в потенциальной миссии на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html
украина
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_c11287b850d790ee1c446876cde77109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, россия, эммануэль макрон, мария захарова, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, НАТО
В Минобороны Нидерландов оценили возможность отправки войск на Украину
Брекелманс: решение об участии Нидерландов в миссии на Украине требует одобрения