ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России
Минобороны: ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики
Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
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Атакам подверглись:
- В ЛНР — высоковольтная линия Новодонбасская — Победа филиала ПАО "Россети" — Донбасское ПМЭС (без электроэнергии остался Стахановский завод ферросплавов), а также электроподстанция Антрацит;
- в ДНР — объект ПАО "Россети" в Горловке;
- в Запорожской области — высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго", без электроснабжения осталась мини-котельная;
- в Херсонской области — электроподстанция Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго", из-за повреждения трансформаторов без света оказались около пяти тысяч потребителей Голопристанского района;
- в Курской области — высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго", электроэнергии лишились более 600 жителей Большесолдатского района;
- в Брянской области — энергообъекты Страчево и Светово филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго" , там отключились комплектные трансформаторные подстанции;
- в Белгородской области — распределительный надземный газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород" в Шебекино и электроподстанция Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
- в Краснодарском крае — высоковольтная линия Варениковская — Джигинская ПАО "Россети Кубань".
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Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.