Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.04.2025 (обновлено: 13:44 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/minoborony-2010444716.html
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России
За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:37:00+03:00
2025-04-10T13:44:00+03:00
вооруженные силы украины
луганская народная республика
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_b5e01eada633e0807ad6895acf15d797.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Атакам подверглись:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html
https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html
луганская народная республика
белгородская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a66f57c3f85f4f17b03e53d2dde5e0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, луганская народная республика, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России

Минобороны: ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Зеленский прячет свой последний козырь
29 марта, 08:00
Атакам подверглись:
  • В ЛНР — высоковольтная линия Новодонбасская — Победа филиала ПАО "Россети" — Донбасское ПМЭС (без электроэнергии остался Стахановский завод ферросплавов), а также электроподстанция Антрацит;
  • в ДНР — объект ПАО "Россети" в Горловке;
  • в Запорожской области — высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго", без электроснабжения осталась мини-котельная;
  • в Херсонской области — электроподстанция Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго", из-за повреждения трансформаторов без света оказались около пяти тысяч потребителей Голопристанского района;
  • в Курской области — высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго", электроэнергии лишились более 600 жителей Большесолдатского района;
  • в Брянской области — энергообъекты Страчево и Светово филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго" , там отключились комплектные трансформаторные подстанции;
  • в Белгородской области — распределительный надземный газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород" в Шебекино и электроподстанция Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
  • в Краснодарском крае — высоковольтная линия Варениковская — Джигинская ПАО "Россети Кубань".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
31 марта, 07:11
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Киев показывает, что не планирует прекращение огня, заявили в МИД
4 апреля, 17:39
 
Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала