https://ria.ru/20250410/minoborony-2010444716.html

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики в России

За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:37:00+03:00

2025-04-10T12:37:00+03:00

2025-04-10T13:44:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики в восьми регионах России, сообщило Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Атакам подверглись:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html

https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность