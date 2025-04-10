https://ria.ru/20250410/ministry-2010448658.html

NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины

NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины - РИА Новости, 10.04.2025

NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины

Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:53:00+03:00

2025-04-10T12:53:00+03:00

2025-04-10T12:57:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

скотт бессент

nbc

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов. Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке". "Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала. NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html

https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html

сша

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сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, nbc, введение трампом пошлин на импорт, в мире