Рейтинг@Mail.ru
NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.04.2025 (обновлено: 12:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ministry-2010448658.html
NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины
NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины - РИА Новости, 10.04.2025
NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины
Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:53:00+03:00
2025-04-10T12:57:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
nbc
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5a04e3b9be601644a31c1683aca8c5c0.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов. Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке". "Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала. NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html
https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_35:0:486:338_1920x0_80_0_0_2d9a9dc7268c2b28e519f798b3174e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, nbc, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, NBC, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины

NBC: министры Бессент и Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.
Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Прекратите стучать". Зеленский истерично ответил министру финансов США
08:24
"Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала.
NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Подставил Трампа". Кто на самом деле стоит за новым мировым кризисом
08:00
 
СШАКитайДональд ТрампСкотт БессентNBCВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала