NBC: министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить пошлины
NBC: министры Бессент и Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.
Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке".
"Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала.
NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.