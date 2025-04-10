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В МИД рассказали об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
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20:46 10.04.2025 (обновлено: 21:36 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mid-2010579281.html
В МИД рассказали об итогах переговоров России и США
В МИД рассказали об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
В МИД рассказали об итогах переговоров России и США
Россия и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:46:00+03:00
2025-04-10T21:36:00+03:00
россия
сша
александр дарчиев
в мире
стамбул
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, говорится в сообщении на сайте МИД."Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций", — заявили в ведомстве. Кроме того, Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Уточняется, что стороны договорились разработать необходимую дорожную карту."Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба", — указали в министерстве. Там отметили, что представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.В свою очередь, Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, в том числе речь идет о возобновлении прямого авиасообщения.Как подчеркнули в МИД, по итогам консультаций стороны приняли решение оперативно проработать все предложения. "Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", — резюмировали в ведомстве. Переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
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россия, сша, александр дарчиев, в мире, стамбул, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, дональд трамп, оон
Россия, США, Александр Дарчиев, В мире, Стамбул, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
В МИД рассказали об итогах переговоров России и США

МИД: РФ и США в Стамбуле наметили ориентир для нового раунда консультаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, говорится в сообщении на сайте МИД.
"Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Уточняется, что стороны договорились разработать необходимую дорожную карту.
"Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба", — указали в министерстве.
Там отметили, что представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
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В свою очередь, Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, в том числе речь идет о возобновлении прямого авиасообщения.
Как подчеркнули в МИД, по итогам консультаций стороны приняли решение оперативно проработать все предложения.
"Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", — резюмировали в ведомстве.
Переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.
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Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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