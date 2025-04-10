https://ria.ru/20250410/mid-2010499832.html

МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине

МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025

МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине

Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:05:00+03:00

2025-04-10T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные, сообщили в МИД РФ."Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009997253.html

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