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МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025
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15:05 10.04.2025 (обновлено: 15:24 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mid-2010499832.html
МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине
МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025
МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине
Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:05:00+03:00
2025-04-10T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные, сообщили в МИД РФ."Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.
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россия, япония, украина, в мире
Россия, Япония, Украина, В мире
МИД России высказался об участии Японии в передаче вооружения Украине

МИД: участие Японии в снабжении Украины вооружением рассматриваются РФ враждебно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные, сообщили в МИД РФ.
"Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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