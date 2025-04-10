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В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026" - РИА Новости, 10.04.2025
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12:13 10.04.2025 (обновлено: 12:17 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/metro-2010438302.html
В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"
В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026" - РИА Новости, 10.04.2025
В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"
Тестовые испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет... РИА Новости, 10.04.2025
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общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тестовые испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет на Замоскворецкую линию, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Поезд "Москва-2026" действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами", - рассказал Ликсутов. По его словам, в первую очередь новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию.
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"

Ликсутов: тестовые испытания поезда "Москва-2026" могут начаться в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тестовые испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет на Замоскворецкую линию, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Поезд "Москва-2026" действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами", - рассказал Ликсутов.
По его словам, в первую очередь новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию.
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