https://ria.ru/20250410/metro-2010438302.html

В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"

В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026" - РИА Новости, 10.04.2025

В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"

Тестовые испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:13:00+03:00

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общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тестовые испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет на Замоскворецкую линию, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Поезд "Москва-2026" действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами", - рассказал Ликсутов. По его словам, в первую очередь новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию.

https://ria.ru/20250409/efimov-2010205087.html

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общество, москва, максим ликсутов