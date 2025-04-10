Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава" - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 10.04.2025 (обновлено: 14:28 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/memorial-2010484453.html
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава" - РИА Новости, 10.04.2025
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в осквернении мемориала "Вечная Слава" в Невинномысске,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:27:00+03:00
2025-04-10T14:28:00+03:00
происшествия
россия
невинномысск
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в осквернении мемориала "Вечная Слава" в Невинномысске, сообщило СУСК РФ по региону. "Вечером 1 апреля текущего года в городе Невинномысске подозреваемый, находясь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, мужчина прикуривает от "Вечного Огня". В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России" УК РФ, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы. В региональной прокуратуре сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в надзорном ведомстве края.
https://ria.ru/20240925/bratsk-1974694850.html
россия
невинномысск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, невинномысск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Невинномысск, Ставропольский край
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"

В Невинномысске мужчина прикурил от Вечного огня у мемориала "Вечная Слава"

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в осквернении мемориала "Вечная Слава" в Невинномысске, сообщило СУСК РФ по региону.
"Вечером 1 апреля текущего года в городе Невинномысске подозреваемый, находясь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, мужчина прикуривает от "Вечного Огня".
В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России" УК РФ, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В региональной прокуратуре сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в надзорном ведомстве края.
Подозреваемый в осквернении Мемориала Славы в городе Братске - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы
25 сентября 2024, 19:22
 
ПроисшествияРоссияНевинномысскСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала