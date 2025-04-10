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На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава" - РИА Новости, 10.04.2025
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в осквернении мемориала "Вечная Слава" в Невинномысске,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:27:00+03:00
2025-04-10T14:27:00+03:00
2025-04-10T14:28:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в осквернении мемориала "Вечная Слава" в Невинномысске, сообщило СУСК РФ по региону. "Вечером 1 апреля текущего года в городе Невинномысске подозреваемый, находясь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, мужчина прикуривает от "Вечного Огня". В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России" УК РФ, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы. В региональной прокуратуре сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в надзорном ведомстве края.
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РИА Новости
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происшествия, россия, невинномысск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Невинномысск, Ставропольский край
На Ставрополье мужчину заподозрили в осквернении мемориала "Вечная Слава"
В Невинномысске мужчина прикурил от Вечного огня у мемориала "Вечная Слава"