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Мексика не попала под взаимные пошлины США, заявили в Минфине - РИА Новости, 10.04.2025
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01:45 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/meksika-2010361883.html
Мексика не попала под взаимные пошлины США, заявили в Минфине
Мексика не попала под взаимные пошлины США, заявили в Минфине - РИА Новости, 10.04.2025
Мексика не попала под взаимные пошлины США, заявили в Минфине
Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард в своем... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T01:45:00+03:00
2025-04-10T01:45:00+03:00
сша
мексика
вашингтон (штат)
дональд трамп
клаудия шейнбаум
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард в своем блоге в Х. "Из Вашингтона: мне официально сообщают, что мы не попадаем под взаимные 10-процентные пошлины", - написал министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран, которые выразили готовность к переговорам. Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010354591.html
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сша, мексика, вашингтон (штат), дональд трамп, клаудия шейнбаум, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Мексика, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Мексика не попала под взаимные пошлины США, заявили в Минфине

Минфин Мексики: экспорт в США не будет облагаться десятипроцентной пошлиной

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард в своем блоге в Х.
"Из Вашингтона: мне официально сообщают, что мы не попадаем под взаимные 10-процентные пошлины", - написал министр.
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Трамп заявил о готовности демонстрировать гибкость в вопросах пошлин
Вчера, 23:11
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Трамп 9 апреля заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран, которые выразили готовность к переговорам.
Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
Грузовые автомобили на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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СШАМексикаВашингтон (штат)Дональд ТрампКлаудия ШейнбаумВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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