https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html

Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов

Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов - РИА Новости, 10.04.2025

Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов

Итоги проверок говорят о значительном количестве злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:46:00+03:00

2025-04-10T19:46:00+03:00

2025-04-10T20:31:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

мигранты

миграционная политика

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Итоги проверок говорят о значительном количестве злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видеозапись опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте"."Сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания — так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", — отметил он.Медведев напомнил, что в конце прошлого года вступили в силу законодательные изменения, направленные на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая коррупцию. Среди прочего речь идет о запрете на участие в приеме экзаменов частных организаций-посредников: проводить их и выдавать сертификаты могут только госучреждения, перечень которых утвердило правительство. Кроме того, они обязаны осуществлять видеофиксацию всей процедуры тестирования.В четверг состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Его участники обсудили в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

https://ria.ru/20250311/rosobrnadzor-2004296236.html

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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты, миграционная политика, совет безопасности рф