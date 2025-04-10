Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов
Медведев: в сфере экзаменации мигрантов по русскому выявили злоупотребления
Иностранные граждане во время сдачи экзаменов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Итоги проверок говорят о значительном количестве злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видеозапись опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания — так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", — отметил он.
Медведев напомнил, что в конце прошлого года вступили в силу законодательные изменения, направленные на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая коррупцию.
Среди прочего речь идет о запрете на участие в приеме экзаменов частных организаций-посредников: проводить их и выдавать сертификаты могут только госучреждения, перечень которых утвердило правительство. Кроме того, они обязаны осуществлять видеофиксацию всей процедуры тестирования.
Мигранты и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу в России.
В четверг состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Его участники обсудили в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.