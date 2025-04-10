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Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым - РИА Новости, 10.04.2025
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19:20 10.04.2025 (обновлено: 20:40 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/medvedev-2010571870.html
Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым
Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым - РИА Новости, 10.04.2025
Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым
Получение гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:20:00+03:00
2025-04-10T20:40:00+03:00
россия
общество
дмитрий медведев
мигранты
миграционная политика
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Получение гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев провел заседание комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, где обсуждался вопрос проведения экзаменов для мигрантов."Кроме того, речь шла о дополнительных мерах, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В ходе заседания Медведев отметил, что необходимо усовершенствовать механизм предоставления сведений о таких мигрантах."Важно, чтобы они (сведения - ред.) поступали своевременно и в полном объеме, а особенно это касается информации о тех, кто прибывает к нам в безвизовом порядке", - сказал зампред Совбеза.Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250402/migranty-2008840917.html
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россия, общество, дмитрий медведев, мигранты, миграционная политика, совет безопасности рф
Россия, Общество, Дмитрий Медведев, Мигранты, миграционная политика, Совет Безопасности РФ
Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым

Медведев: получение гражданства при наличии непогашенной судимости недопустимо

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 10 апреля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 10 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Получение гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев провел заседание комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, где обсуждался вопрос проведения экзаменов для мигрантов.
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"Кроме того, речь шла о дополнительных мерах, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В ходе заседания Медведев отметил, что необходимо усовершенствовать механизм предоставления сведений о таких мигрантах.
"Важно, чтобы они (сведения - ред.) поступали своевременно и в полном объеме, а особенно это касается информации о тех, кто прибывает к нам в безвизовом порядке", - сказал зампред Совбеза.
Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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РоссияОбществоДмитрий МедведевМигрантымиграционная политикаСовет Безопасности РФ
 
 
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