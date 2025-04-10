Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике
Медведев провел заседание комиссии СБ по совершенствованию миграционной политики
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 10 апреля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 10 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил во "ВКонтакте", что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, в ходе которого обсуждались проблемы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для мигрантов.
Он отметил, что в совещании также принял участие Андрей Кикоть, возглавивший новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которая создана в структуре МВД России.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил образовать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ на базе главного управления по миграции. Новую структуру возглавил занимавший пост замгенпрокурора Андрей Кикоть, он стал первым заместителем министра внутренних дел РФ.
МВД работает над новой концепцией миграционной политики
3 апреля, 19:19