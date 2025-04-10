https://ria.ru/20250410/medvedev-2010571003.html

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике - РИА Новости, 10.04.2025

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил во "ВКонтакте", что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:14:00+03:00

2025-04-10T19:14:00+03:00

2025-04-10T20:39:00+03:00

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

миграционная политика

мигранты

общество

андрей кикоть

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил во "ВКонтакте", что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, в ходе которого обсуждались проблемы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для мигрантов."Обсудили проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны", - сообщил Медведев во "ВКонтакте".Он отметил, что в совещании также принял участие Андрей Кикоть, возглавивший новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которая создана в структуре МВД России.Президент РФ Владимир Путин ранее поручил образовать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ на базе главного управления по миграции. Новую структуру возглавил занимавший пост замгенпрокурора Андрей Кикоть, он стал первым заместителем министра внутренних дел РФ.

https://ria.ru/20250403/mvd-2009195693.html

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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, миграционная политика, мигранты, общество, андрей кикоть