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Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году - РИА Новости, 10.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:26 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/medobsledovanie-2010540329.html
Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году
Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году - РИА Новости, 10.04.2025
Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году
С начала текущего года 13 тысяч жителей Смоленской области из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:26:00+03:00
2025-04-10T17:26:00+03:00
смоленская область
василий анохин
врачи
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С начала текущего года 13 тысяч жителей Смоленской области из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей, сообщил губернатор Василий Анохин. "С начала года почти 13 тысяч смолян из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей. К ним приезжали мобильные комплексы с современным оборудованием для проведения диагностики и медицинских процедур. Там можно пройти осмотр докторов, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму и другие обследования", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в этом году передвижные комплексы совершили почти 350 выездов. До конца года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" будет организовано еще 1,5 тысячи выездов мобильных бригад. Губернатор подчеркнул, что своевременное обследование здоровья необходимо для предотвращения рисков и осложнений. "Это часть большой комплексной работы. Для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе продолжаем ремонт и строительство медучреждений, ФАПов, закупаем специальную технику и оборудование, занимаемся подготовкой врачей и младших медицинских работников. Забота о здоровье смолян остается нашим главным приоритетом", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20250409/eksport-2010336955.html
https://ria.ru/20250409/anokhin-2010272172.html
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василий анохин, врачи
Смоленская область, Василий Анохин, Врачи
Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году

Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование с начала года

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С начала текущего года 13 тысяч жителей Смоленской области из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"С начала года почти 13 тысяч смолян из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей. К ним приезжали мобильные комплексы с современным оборудованием для проведения диагностики и медицинских процедур. Там можно пройти осмотр докторов, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму и другие обследования", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что в этом году передвижные комплексы совершили почти 350 выездов. До конца года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" будет организовано еще 1,5 тысячи выездов мобильных бригад. Губернатор подчеркнул, что своевременное обследование здоровья необходимо для предотвращения рисков и осложнений.
"Это часть большой комплексной работы. Для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе продолжаем ремонт и строительство медучреждений, ФАПов, закупаем специальную технику и оборудование, занимаемся подготовкой врачей и младших медицинских работников. Забота о здоровье смолян остается нашим главным приоритетом", - отметил Анохин.
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