https://ria.ru/20250410/medobsledovanie-2010540329.html

Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году

Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году - РИА Новости, 10.04.2025

Почти 13 тысяч смолян из отдаленных сел прошли медобследование в этом году

С начала текущего года 13 тысяч жителей Смоленской области из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:26:00+03:00

смоленская область

василий анохин

врачи

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С начала текущего года 13 тысяч жителей Смоленской области из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей, сообщил губернатор Василий Анохин. "С начала года почти 13 тысяч смолян из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей. К ним приезжали мобильные комплексы с современным оборудованием для проведения диагностики и медицинских процедур. Там можно пройти осмотр докторов, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму и другие обследования", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в этом году передвижные комплексы совершили почти 350 выездов. До конца года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" будет организовано еще 1,5 тысячи выездов мобильных бригад. Губернатор подчеркнул, что своевременное обследование здоровья необходимо для предотвращения рисков и осложнений. "Это часть большой комплексной работы. Для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе продолжаем ремонт и строительство медучреждений, ФАПов, закупаем специальную технику и оборудование, занимаемся подготовкой врачей и младших медицинских работников. Забота о здоровье смолян остается нашим главным приоритетом", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20250409/eksport-2010336955.html

https://ria.ru/20250409/anokhin-2010272172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, врачи