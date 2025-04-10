https://ria.ru/20250410/mchs-2010498700.html

Пожар на Комсомольском НПЗ потушили

Пожар на Комсомольском НПЗ потушили - РИА Новости, 10.04.2025

Пожар на Комсомольском НПЗ потушили

Пожар на Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ") потушен, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:00:00+03:00

2025-04-10T15:00:00+03:00

2025-04-10T16:19:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Пожар на Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ") потушен, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. "Пожар полностью ликвидирован", - сказала она. Ранее ведомство сообщило, что возгорание локализовано, распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. Угроза населению отсутствует. На предприятии создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009066673.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

россия

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2025

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)