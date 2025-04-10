Маск оценил мем российского посольства в Кении
Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении про торговые пошлины
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.
© Фото : Аккаунт Посольства России в Кении в соцсети XПост посольства России в Кении в соцсети X
© Фото : Аккаунт Посольства России в Кении в соцсети X
Пост посольства России в Кении в соцсети X
"Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.