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Маск оценил мем российского посольства в Кении - РИА Новости, 10.04.2025
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00:57 10.04.2025
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Маск оценил мем российского посольства в Кении
Маск оценил мем российского посольства в Кении - РИА Новости, 10.04.2025
Маск оценил мем российского посольства в Кении
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. РИА Новости, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. Посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен помеченный флагом России человек, который безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди - их пометили флагами США, Китая и ЕС. "Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356967.html
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сша, россия, кения, илон маск, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Россия, Кения, Илон Маск, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Маск оценил мем российского посольства в Кении

Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении про торговые пошлины

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.
Посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен помеченный флагом России человек, который безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди - их пометили флагами США, Китая и ЕС.
© Фото : Аккаунт Посольства России в Кении в соцсети XПост посольства России в Кении в соцсети X
Пост посольства России в Кении в соцсети X - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Аккаунт Посольства России в Кении в соцсети X
Пост посольства России в Кении в соцсети X
"Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios.
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