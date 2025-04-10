https://ria.ru/20250410/mask-2010360650.html

Маск оценил мем российского посольства в Кении

Маск оценил мем российского посольства в Кении - РИА Новости, 10.04.2025

Маск оценил мем российского посольства в Кении

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:57:00+03:00

2025-04-10T00:57:00+03:00

2025-04-10T00:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. Посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен помеченный флагом России человек, который безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди - их пометили флагами США, Китая и ЕС. "Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010356967.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html

сша

россия

кения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, кения, илон маск, дональд трамп, евросоюз, в мире