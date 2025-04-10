"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона
Журналист Оливье Бомон рассказал о роли Брижит Макрон во французской политике
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Склонность к бонапартизму, необычные привычки, подозрительные отношения с супругой — на закате правления всплывает все больше неудобных фактов из жизни Эммануэля Макрона. Однако самый главный секрет Елисейского дворца до сих пор остается тайной даже для него самого.
Как король
"Еще не вошел, а уже пахнет" — так говорят о нем служащие президентской резиденции. Как отмечает журналист Оливье Бомон в недавно вышедшей книге "Трагедия Елисейского дворца", Макрон, подобно Людовику XIV, питает особую страсть к парфюмерии. Духи бренда Dior он употребляет "в промышленных масштабах", держа всегда под рукой флакон на сто миллилитров.
© AP Photo / Christophe EnaФранцузский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
© AP Photo / Christophe Ena
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Впрочем, в том, что в ящике его рабочего стола лежит именно этот парфюм, нет ничего удивительного. Dior принадлежит компании LVMH, владелец которой — миллиардер Бернар Арно — довольно близок к семье Макронов. Двое его детей были учениками Брижит, как и когда-то сам президент.
Стойкий и резкий аромат Макрона до сих пор производит впечатление на первую леди. Некоторые страницы книги местами играют на руку конспирологам, сомневающимся в ее половой принадлежности.
"Когда Макрон улетает за границу на несколько дней, Брижит может позволить немного кокетства: слегка сбрызнуть себя духами мужа..." — пишет Бомон.
Гости Елисейского дворца нередко оказываются в неудобном положении. Например, Макрон не любит, когда его собеседники щурят глаза, и если кто-то из них в солнечный день выйдет в хозяйский сад без солнцезащитных очков, то у президента всегда наготове специальная коробка.
"У него есть чемодан, где хранятся около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных, некоторые с кривыми дужками, другие с красными оправами, есть даже немного нелепые. Но надо выбирать, чтобы разрешили остаться", — отмечает журналист.
Один из министров объяснил Бомону: это часть "маленькой игры президента" — назидание, чтобы не забыли в следующий раз собственные.
© Pixabay / SemeventСолнцезащитные очки
© Pixabay / Semevent
Солнцезащитные очки
Дом не для всех
"В самом центре столицы высится военный комплекс, напоминающий крепость, в которой президент находится в затворничестве на закате своего второго срока" — так характеризует Елисейский дворец Бомон. За прошедшие годы чета Макрон прекрасно освоила все 365 комнат, заменив много мебели в спальне и гостиных. Глава государства вложил в реставрацию помещений более 40 миллионов евро. Однако проблемы по-прежнему возникают. То горячая вода пропадет, то Wi-Fi не работает. Бывает, даже телевизор не посмотреть.
При Бурбонах это была обитель аристократов. После революции 1789 года залы сдавали в аренду, проводили балы. Затем Наполеон доверил дворец маршалу Мюрату. Да и сам жил временами. Отречение в 1815-м подписал именно там. Со второй половины XIX века тут постоянная резиденция главы государства.
Многие президенты подумывали отказаться от этого. Такие мысли посещали и Макрона. На фоне протестов "желтых жилетов" в 2019 году советники уговаривали его уехать из Парижа, предлагали построить целый правительственный район. Но проект требовал колоссальных затрат. Да и свободной земли не нашлось.
Сейчас дворец обслуживают более 800 человек, включая 300 жандармов. Профсоюза нет, поэтому персонал социально практически не защищен.
В марте 2023-го работник президентской столовой по имении Фредерик, более 20 лет отвечавший в Елисейском дворце за столовые приборы, получил благодарность за добросовестный труд, а спустя месяц — уведомление об увольнении. Без объяснения причин.
© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции
"Сообщили, что он передан в распоряжение своего первоначального органа, Министерства культуры, и теперь служебное жилье на набережной Бранли ему не полагается", — рассказывал Патрик Прадье, первый и единственный человек, который отстаивал права сотрудников резиденции Макронов.
Фредерик был настолько потрясен, что через несколько дней покончил с собой. Документов при нем не было — только бейдж Елисейского дворца. "Как можно не увидеть в этом знак", — отмечал Прадье. По его словам, весь персонал испытывает нервное напряжение и эмоциональную подавленность.
"Токсичная атмосфера", — подтвердил Бомону один из министров.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца в Париже
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже
В плену власти
"Брижит Макрон сильно влияет на президента. Пусть и косвенно. Он консультируется с ней по любым вопросам, в том числе по настроениям в обществе. Она большой авторитет и для некоторых членов правительства, в частности Рашиды Дати (министр культуры. — Прим. ред.)", — подчеркивает журналист.
Бомон описывает Макрона как человека, одержимого собственным имиджем и стремящегося контролировать все. Поражение его партии летом 2024-го шокировало "неутомимого оптимиста".
© AP Photo / Etienne Laurent/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце
© AP Photo / Etienne Laurent/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце
Череда неудачных решений по правительству и кадровая чехарда с премьерами ни к чему хорошему не привели. По данным Ipsos, рейтинг президента — всего 21 процент.
"Французы не видят всего, что я для них сделал. Они меня больше не любят", — жалуется он.
И в то же время не хочет думать об отставке. Слишком привязан к своей должности. Власть для него теперь как наркотик. Законных путей сохранить президентский пост у Макрона нет, но в семье убеждены: он попытается найти возможность править до 2032 года. По крайней мере, из политики уходить не собирается.