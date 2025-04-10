https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html

"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона

"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона - РИА Новости, 10.04.2025

"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона

Склонность к бонапартизму, необычные привычки, подозрительные отношения с супругой — на закате правления всплывает все больше неудобных фактов из жизни... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Склонность к бонапартизму, необычные привычки, подозрительные отношения с супругой — на закате правления всплывает все больше неудобных фактов из жизни Эммануэля Макрона. Однако самый главный секрет Елисейского дворца до сих пор остается тайной даже для него самого.Как король"Еще не вошел, а уже пахнет" — так говорят о нем служащие президентской резиденции. Как отмечает журналист Оливье Бомон в недавно вышедшей книге "Трагедия Елисейского дворца", Макрон, подобно Людовику XIV, питает особую страсть к парфюмерии. Духи бренда Dior он употребляет "в промышленных масштабах", держа всегда под рукой флакон на сто миллилитров.Впрочем, в том, что в ящике его рабочего стола лежит именно этот парфюм, нет ничего удивительного. Dior принадлежит компании LVMH, владелец которой — миллиардер Бернар Арно — довольно близок к семье Макронов. Двое его детей были учениками Брижит, как и когда-то сам президент.Стойкий и резкий аромат Макрона до сих пор производит впечатление на первую леди. Некоторые страницы книги местами играют на руку конспирологам, сомневающимся в ее половой принадлежности."Когда Макрон улетает за границу на несколько дней, Брижит может позволить немного кокетства: слегка сбрызнуть себя духами мужа..." — пишет Бомон.Гости Елисейского дворца нередко оказываются в неудобном положении. Например, Макрон не любит, когда его собеседники щурят глаза, и если кто-то из них в солнечный день выйдет в хозяйский сад без солнцезащитных очков, то у президента всегда наготове специальная коробка."У него есть чемодан, где хранятся около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных, некоторые с кривыми дужками, другие с красными оправами, есть даже немного нелепые. Но надо выбирать, чтобы разрешили остаться", — отмечает журналист.Один из министров объяснил Бомону: это часть "маленькой игры президента" — назидание, чтобы не забыли в следующий раз собственные.Дом не для всех"В самом центре столицы высится военный комплекс, напоминающий крепость, в которой президент находится в затворничестве на закате своего второго срока" — так характеризует Елисейский дворец Бомон. За прошедшие годы чета Макрон прекрасно освоила все 365 комнат, заменив много мебели в спальне и гостиных. Глава государства вложил в реставрацию помещений более 40 миллионов евро. Однако проблемы по-прежнему возникают. То горячая вода пропадет, то Wi-Fi не работает. Бывает, даже телевизор не посмотреть.При Бурбонах это была обитель аристократов. После революции 1789 года залы сдавали в аренду, проводили балы. Затем Наполеон доверил дворец маршалу Мюрату. Да и сам жил временами. Отречение в 1815-м подписал именно там. Со второй половины XIX века тут постоянная резиденция главы государства.Многие президенты подумывали отказаться от этого. Такие мысли посещали и Макрона. На фоне протестов "желтых жилетов" в 2019 году советники уговаривали его уехать из Парижа, предлагали построить целый правительственный район. Но проект требовал колоссальных затрат. Да и свободной земли не нашлось.Сейчас дворец обслуживают более 800 человек, включая 300 жандармов. Профсоюза нет, поэтому персонал социально практически не защищен.В марте 2023-го работник президентской столовой по имении Фредерик, более 20 лет отвечавший в Елисейском дворце за столовые приборы, получил благодарность за добросовестный труд, а спустя месяц — уведомление об увольнении. Без объяснения причин."Сообщили, что он передан в распоряжение своего первоначального органа, Министерства культуры, и теперь служебное жилье на набережной Бранли ему не полагается", — рассказывал Патрик Прадье, первый и единственный человек, который отстаивал права сотрудников резиденции Макронов.Фредерик был настолько потрясен, что через несколько дней покончил с собой. Документов при нем не было — только бейдж Елисейского дворца. "Как можно не увидеть в этом знак", — отмечал Прадье. По его словам, весь персонал испытывает нервное напряжение и эмоциональную подавленность."Токсичная атмосфера", — подтвердил Бомону один из министров.В плену власти"Брижит Макрон сильно влияет на президента. Пусть и косвенно. Он консультируется с ней по любым вопросам, в том числе по настроениям в обществе. Она большой авторитет и для некоторых членов правительства, в частности Рашиды Дати (министр культуры. — Прим. ред.)", — подчеркивает журналист.Бомон описывает Макрона как человека, одержимого собственным имиджем и стремящегося контролировать все. Поражение его партии летом 2024-го шокировало "неутомимого оптимиста".Череда неудачных решений по правительству и кадровая чехарда с премьерами ни к чему хорошему не привели. По данным Ipsos, рейтинг президента — всего 21 процент."Французы не видят всего, что я для них сделал. Они меня больше не любят", — жалуется он.И в то же время не хочет думать об отставке. Слишком привязан к своей должности. Власть для него теперь как наркотик. Законных путей сохранить президентский пост у Макрона нет, но в семье убеждены: он попытается найти возможность править до 2032 года. По крайней мере, из политики уходить не собирается.

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

https://ria.ru/20250212/makron-1998678178.html

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франция, париж, эммануэль макрон, брижит макрон, lvmh, бернар арно