https://ria.ru/20250410/los-andzheles-2010369237.html

В Лос-Анджелесе задержали жену басиста группы Weezer

В Лос-Анджелесе задержали жену басиста группы Weezer - РИА Новости, 10.04.2025

В Лос-Анджелесе задержали жену басиста группы Weezer

Полиция американского Лос-Анджелеса ранила и позже задержала Джиллиан Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера, по подозрению в покушении на... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:25:00+03:00

2025-04-10T04:25:00+03:00

2025-04-10T04:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Полиция американского Лос-Анджелеса ранила и позже задержала Джиллиан Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера, по подозрению в покушении на убийство полицейского, сообщает местный телеканал ABC7. "Писатель и жена басиста группы Weezer Скотта Шрайнера, Джиллиан Шрайнер, была ранена полицией и задержана по подозрению в покушении на убийство", - говорится в материале. По данным полиции, приводимым телеканалом, правоохранители проводили обыск одного из домов в рамках дела о наезде на пешехода, когда увидели Шрайнер во дворе соседнего дома с огнестрельным оружием в руках. После нескольких просьб бросить оружие, женщина направила его на полицейских, в результате чего те открыли огонь, ранив Шрайнер в плечо. Подозрение в покушении на убийство правоохранителя было выдвинуто женщине после задержания и госпитализации. Отмечается, что ни один полицейский не пострадал в ходе инцидента. Полиция также подчеркнула, что Шрайнер не связана с упомянутым ранее делом о наезде на пешехода. Рок-группа Weezer, частью которой Скотт Шрайнер является с 2001 года была основана в 1992 году в Лос-Анджелесе. Группа выпустила 15 студийных альбомов, четыре из которых были проданы тиражом более одного миллиона копий. Коллектив также был пять раз номинирован на премию "Грэмми", выиграв премию в 2009 году.

https://ria.ru/20250406/napadenie-2009692073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес