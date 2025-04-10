https://ria.ru/20250410/lnr-2010444880.html

ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР

ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР

В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:38:00+03:00

2025-04-10T12:38:00+03:00

2025-04-10T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

происшествия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

газпром

шебекино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики."Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), газпром, шебекино