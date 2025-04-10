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ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 10.04.2025 (обновлено: 13:03 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/lnr-2010444880.html
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР
В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:38:00+03:00
2025-04-10T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
происшествия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
газпром
шебекино
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики."Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), газпром, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Газпром, Шебекино
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР

МО РФ: ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и высоковольтную ЛЭП в ЛНР

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики.
"Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ГазпромШебекино
 
 
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