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ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР
В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:38:00+03:00
2025-04-10T12:38:00+03:00
2025-04-10T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики."Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), газпром, шебекино
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ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и ЛЭП в ЛНР
МО РФ: ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Шебекино и высоковольтную ЛЭП в ЛНР