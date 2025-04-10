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СМИ: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
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12:54 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ljudi-2010448915.html
СМИ: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин
СМИ: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин
Богатейшие люди планеты за сутки приобрели суммарно 304 миллиарда долларов на фоне скачка фондовых рынков, что составляет самый сильный суточный прирост за всю... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:54:00+03:00
2025-04-10T12:54:00+03:00
сша
китай
россия
дональд трамп
илон маск
марк цукерберг
tesla motors
spacex
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Богатейшие люди планеты за сутки приобрели суммарно 304 миллиарда долларов на фоне скачка фондовых рынков, что составляет самый сильный суточный прирост за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия повышенных импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "В среду самые богатые люди мира увеличили свой совокупный чистый капитал на 304 миллиарда долларов, что является самым сильным суточным приростом за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на фоне резкого роста фондовых рынков после обещаний президента США Дональда Трампа приостановить тарифы для некоторых торговых партнеров", - пишет Блумберг. В частности, американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в среду приобрел 35,9 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам торгов предыдущего дня выросли в цене на 22,69%. А основатель Meta* Марк Цукерберг увеличил состояние на 25,8 миллиарда долларов, после того, как акции Meta* подорожали в среду на 14,76%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250410/tusk-2010434924.html
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сша
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сша, китай, россия, дональд трамп, илон маск, марк цукерберг, tesla motors, spacex, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг, Tesla motors, SpaceX, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин

BBI: богатейшие люди мира заработали после приостановки американских пошлин

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Богатейшие люди планеты за сутки приобрели суммарно 304 миллиарда долларов на фоне скачка фондовых рынков, что составляет самый сильный суточный прирост за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия повышенных импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных рейтинга и материалов агентства Блумберг.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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"В среду самые богатые люди мира увеличили свой совокупный чистый капитал на 304 миллиарда долларов, что является самым сильным суточным приростом за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на фоне резкого роста фондовых рынков после обещаний президента США Дональда Трампа приостановить тарифы для некоторых торговых партнеров", - пишет Блумберг.
В частности, американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, в среду приобрел 35,9 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам торгов предыдущего дня выросли в цене на 22,69%.
А основатель Meta* Марк Цукерберг увеличил состояние на 25,8 миллиарда долларов, после того, как акции Meta* подорожали в среду на 14,76%.
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СШАКитайРоссияДональд ТрампИлон МаскМарк ЦукербергTesla motorsSpaceXВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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