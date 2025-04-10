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Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале - РИА Новости, 10.04.2025
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16:07 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/lepen-2010515740.html
Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале
Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале - РИА Новости, 10.04.2025
Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале
Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале, от которого она... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:07:00+03:00
2025-04-10T16:07:00+03:00
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале, от которого она является депутатом, согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Приговор, озвученный на прошлой неделе, запрещает Ле Пен избираться в органы государственной власти, он вступает в силу немедленно. Согласно французскому законодательству, это не касается национальных мандатов, поэтому Ле Пен сохранит кресло депутата Нацсобрания до следующих выборов. При этом она более не имеет права занимать другие выборные должности. "Префектура Па-де-Кале завершает процедуру отстранения Марин Ле Пен от должности советника департамента", - цитирует заявление префектуры агентство Франс Пресс. По его информации, префектура во вторник получила уведомление о решении суда, необходимое для начала этой процедуры. Как отмечает агенство, процедура была ускорена после того, как депутат от фракции Liot Гарольд Хуварт направил письмо префекту Па-де-Кале с требованием лишить Ле Пен ее регионального мандата. Суд Парижа на прошлой неделе вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009562835.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, парламент франции, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Парламент Франции, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале

Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале после приговора суда

© AP Photo / Francois MoriФранцузский политик Марин Ле Пен
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Francois Mori
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен снимут с должности советника департамента Па-де-Кале, от которого она является депутатом, согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента.
Приговор, озвученный на прошлой неделе, запрещает Ле Пен избираться в органы государственной власти, он вступает в силу немедленно. Согласно французскому законодательству, это не касается национальных мандатов, поэтому Ле Пен сохранит кресло депутата Нацсобрания до следующих выборов. При этом она более не имеет права занимать другие выборные должности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции
6 апреля, 08:00
"Префектура Па-де-Кале завершает процедуру отстранения Марин Ле Пен от должности советника департамента", - цитирует заявление префектуры агентство Франс Пресс.
По его информации, префектура во вторник получила уведомление о решении суда, необходимое для начала этой процедуры.
Как отмечает агенство, процедура была ускорена после того, как депутат от фракции Liot Гарольд Хуварт направил письмо префекту Па-де-Кале с требованием лишить Ле Пен ее регионального мандата.
Суд Парижа на прошлой неделе вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 13:53
 
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