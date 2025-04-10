https://ria.ru/20250410/lekarstva-2010413027.html

Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили

Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили - РИА Новости, 10.04.2025

Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили

В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:39:00+03:00

2025-04-10T10:39:00+03:00

2025-04-10T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства."Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", — говорится в релизе.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно предполагает:Кроме того, инициатива закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью "Госуслуг".Изменения внесли в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Они позволят быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, правительство рф, михаил мишустин