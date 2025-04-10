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Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили - РИА Новости, 10.04.2025
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10:39 10.04.2025 (обновлено: 11:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/lekarstva-2010413027.html
Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили
Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили
В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:39:00+03:00
2025-04-10T11:30:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства."Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", — говорится в релизе.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно предполагает:Кроме того, инициатива закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью "Госуслуг".Изменения внесли в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Они позволят быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html
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общество, здоровье - общество, россия, правительство рф, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили

В РФ упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства.
"Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", — говорится в релизе.
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Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно предполагает:
  • сокращение срока регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в список, с 60 до 40 рабочих дней;
  • уменьшение количества предоставляемых для этого документов.
Кроме того, инициатива закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью "Госуслуг".
Изменения внесли в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Они позволят быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
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