Рейтинг@Mail.ru
Кустурица высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:32 10.04.2025 (обновлено: 13:33 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kusturitsa-2010461900.html
Кустурица высказался о протестах в Сербии
Кустурица высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 10.04.2025
Кустурица высказался о протестах в Сербии
Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:32:00+03:00
2025-04-10T13:33:00+03:00
в мире
сербия
киев
эмир кустурица
александр вучич
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010085003_0:179:2620:1653_1920x0_80_0_0_67ceb29978db3d498238a4d013483ca1.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица. "Протесты у нас уже пять месяцев, и эти протесты, я думаю, еще будут продолжаться. Их идея немножко анархическая, немножко конструктивная, потому что они хотят, чтобы общество было лучше, а коррупция - меньше. Они делают хорошие вещи для нашей совести, а совесть - это будущее… Самое важное, чтобы эти протесты не стали насильственными, как это было в Киеве", - заявил Кустурица журналистам на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей". В то же время сам он на эти акции протеста не ходит. "Я человек, который пишет, говорит, снимает фильмы. Моя общественная роль - чтобы была связь между разными группами в нашем сербском обществе", - подчеркнул он. Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.
https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html
https://ria.ru/20250410/serbija-2010376618.html
сербия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010085003_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d5ed5cd099f362cbbfd20a2a000ba6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, киев, эмир кустурица, александр вучич
В мире, Сербия, Киев, Эмир Кустурица, Александр Вучич, Культура
Кустурица высказался о протестах в Сербии

Кустурица: главное, чтобы протесты в Сербии не переросли в насилие

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
"Протесты у нас уже пять месяцев, и эти протесты, я думаю, еще будут продолжаться. Их идея немножко анархическая, немножко конструктивная, потому что они хотят, чтобы общество было лучше, а коррупция - меньше. Они делают хорошие вещи для нашей совести, а совесть - это будущее… Самое важное, чтобы эти протесты не стали насильственными, как это было в Киеве", - заявил Кустурица журналистам на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей".
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС
Вчера, 17:19
В то же время сам он на эти акции протеста не ходит. "Я человек, который пишет, говорит, снимает фильмы. Моя общественная роль - чтобы была связь между разными группами в нашем сербском обществе", - подчеркнул он.
Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Сербия заявила о замедлении утечки мозгов
06:59
 
КультураВ миреСербияКиевЭмир КустурицаАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала