https://ria.ru/20250410/kusturitsa-2010461900.html

Кустурица высказался о протестах в Сербии

Кустурица высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 10.04.2025

Кустурица высказался о протестах в Сербии

Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:32:00+03:00

2025-04-10T13:32:00+03:00

2025-04-10T13:33:00+03:00

в мире

сербия

киев

эмир кустурица

александр вучич

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010085003_0:179:2620:1653_1920x0_80_0_0_67ceb29978db3d498238a4d013483ca1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица. "Протесты у нас уже пять месяцев, и эти протесты, я думаю, еще будут продолжаться. Их идея немножко анархическая, немножко конструктивная, потому что они хотят, чтобы общество было лучше, а коррупция - меньше. Они делают хорошие вещи для нашей совести, а совесть - это будущее… Самое важное, чтобы эти протесты не стали насильственными, как это было в Киеве", - заявил Кустурица журналистам на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей". В то же время сам он на эти акции протеста не ходит. "Я человек, который пишет, говорит, снимает фильмы. Моя общественная роль - чтобы была связь между разными группами в нашем сербском обществе", - подчеркнул он. Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.

https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html

https://ria.ru/20250410/serbija-2010376618.html

сербия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, киев, эмир кустурица, александр вучич