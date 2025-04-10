Кустурица высказался о протестах в Сербии
Кустурица: главное, чтобы протесты в Сербии не переросли в насилие
Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Протестующие в Сербии выдвигают много конструктивных требований, но важно, чтобы протесты не переросли в насилие, как это было в Киеве, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
"Протесты у нас уже пять месяцев, и эти протесты, я думаю, еще будут продолжаться. Их идея немножко анархическая, немножко конструктивная, потому что они хотят, чтобы общество было лучше, а коррупция - меньше. Они делают хорошие вещи для нашей совести, а совесть - это будущее… Самое важное, чтобы эти протесты не стали насильственными, как это было в Киеве", - заявил Кустурица журналистам на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей".
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В то же время сам он на эти акции протеста не ходит. "Я человек, который пишет, говорит, снимает фильмы. Моя общественная роль - чтобы была связь между разными группами в нашем сербском обществе", - подчеркнул он.
Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.