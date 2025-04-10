Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 10.04.2025 (обновлено: 14:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kursk-2010491436.html
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам - РИА Новости, 10.04.2025
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:42:00+03:00
2025-04-10T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
луганская народная республика
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_a09ae9d432b3d1bb8669c986521e04ed.jpg
КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. "Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. "В Курской области не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен её коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный (единственный военный журналист, ставший Героем России). Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли ещё трое российских военкоров. Они отдали жизнь за правду, и мы обязаны об этом помнить", - добавил он. Хинштейн выразил надежду, что к сбору средств на установку памятника подключатся политические партии и неравнодушные люди. "Его облик и место установки определим открыто, вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов. Это моя позиция не только как руководителя региона, но и как секретаря Союза журналистов России. Уверен, что СЖР также поддержит нас в этой работе", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html
https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html
курская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_67:0:2200:1600_1920x0_80_0_0_29b86fc458ed6375063ed478c75d4476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, луганская народная республика, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Луганская Народная Республика, Александр Хинштейн
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам

Хинштейн поддержал идею установить в Курской области памятник погибшим военкорам

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам.
"Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО
3 апреля, 19:06
"В Курской области не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен её коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный (единственный военный журналист, ставший Героем России). Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли ещё трое российских военкоров. Они отдали жизнь за правду, и мы обязаны об этом помнить", - добавил он.
Хинштейн выразил надежду, что к сбору средств на установку памятника подключатся политические партии и неравнодушные люди.
"Его облик и место установки определим открыто, вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов. Это моя позиция не только как руководителя региона, но и как секретаря Союза журналистов России. Уверен, что СЖР также поддержит нас в этой работе", - добавил Хинштейн.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров
27 марта, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала