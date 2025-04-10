https://ria.ru/20250410/kursk-2010491436.html
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам - РИА Новости, 10.04.2025
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:42:00+03:00
2025-04-10T14:42:00+03:00
2025-04-10T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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александр хинштейн
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. "Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. "В Курской области не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен её коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный (единственный военный журналист, ставший Героем России). Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли ещё трое российских военкоров. Они отдали жизнь за правду, и мы обязаны об этом помнить", - добавил он. Хинштейн выразил надежду, что к сбору средств на установку памятника подключатся политические партии и неравнодушные люди. "Его облик и место установки определим открыто, вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов. Это моя позиция не только как руководителя региона, но и как секретаря Союза журналистов России. Уверен, что СЖР также поддержит нас в этой работе", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html
https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html
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общество, курская область, россия, луганская народная республика, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Луганская Народная Республика, Александр Хинштейн
Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам
Хинштейн поддержал идею установить в Курской области памятник погибшим военкорам