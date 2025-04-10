https://ria.ru/20250410/kursk-2010491436.html

Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам

Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам - РИА Новости, 10.04.2025

Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:42:00+03:00

2025-04-10T14:42:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр хинштейн

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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. "Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. "В Курской области не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен её коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный (единственный военный журналист, ставший Героем России). Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли ещё трое российских военкоров. Они отдали жизнь за правду, и мы обязаны об этом помнить", - добавил он. Хинштейн выразил надежду, что к сбору средств на установку памятника подключатся политические партии и неравнодушные люди. "Его облик и место установки определим открыто, вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов. Это моя позиция не только как руководителя региона, но и как секретаря Союза журналистов России. Уверен, что СЖР также поддержит нас в этой работе", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html

курская область

россия

луганская народная республика

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общество, курская область, россия, луганская народная республика, александр хинштейн