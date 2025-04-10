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На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов - РИА Новости, 10.04.2025
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16:32 10.04.2025 (обновлено: 16:39 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kuban-2010522899.html
На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов
На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов - РИА Новости, 10.04.2025
На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов
Более 100 мертвых дельфинов найдено в Краснодарском крае в марте, что не превышает прошлогодние показатели, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:32:00+03:00
2025-04-10T16:39:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
геленджик
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Более 100 мертвых дельфинов найдено в Краснодарском крае в марте, что не превышает прошлогодние показатели, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина. В марте их находили на пляжах Новороссийска, Геленджика, Мысхако, Анапы, Туапсе, Сочи и Сириуса. Среди выбросившихся на берег дельфинов встретились азовки и белобочки с ярко выраженными дефектами кожи", - сказала Белей. По ее словам, в марте 2019-2023 годов было обнаружено от 18 до 44 тел дельфинов. Однако в 2024 году эта цифра уже достигала 110. В начале весны этого года в "Дельфе" сообщили о старте сезона выбросов китообразных. Только за первую неделю марта было обнаружено 22 мертвые особи.
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краснодарский край, новороссийск, геленджик, происшествия, россия
Краснодарский край, Новороссийск, Геленджик, Происшествия, Россия
На Кубани за март нашли более ста мертвых дельфинов

В Краснодарском крае за март нашли более ста мертвых дельфинов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Более 100 мертвых дельфинов найдено в Краснодарском крае в марте, что не превышает прошлогодние показатели, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
"Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина. В марте их находили на пляжах Новороссийска, Геленджика, Мысхако, Анапы, Туапсе, Сочи и Сириуса. Среди выбросившихся на берег дельфинов встретились азовки и белобочки с ярко выраженными дефектами кожи", - сказала Белей.
По ее словам, в марте 2019-2023 годов было обнаружено от 18 до 44 тел дельфинов. Однако в 2024 году эта цифра уже достигала 110.
В начале весны этого года в "Дельфе" сообщили о старте сезона выбросов китообразных. Только за первую неделю марта было обнаружено 22 мертвые особи.
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