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В КТК рассказали, когда станцию "Кропоткинская" введут в эксплуатацию - РИА Новости, 10.04.2025
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15:08 10.04.2025 (обновлено: 16:18 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ktk-2010500214.html
В КТК рассказали, когда станцию "Кропоткинская" введут в эксплуатацию
В КТК рассказали, когда станцию "Кропоткинская" введут в эксплуатацию - РИА Новости, 10.04.2025
В КТК рассказали, когда станцию "Кропоткинская" введут в эксплуатацию
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ожидает ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, до... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:08:00+03:00
2025-04-10T16:18:00+03:00
каспийский трубопроводный консорциум-р
николай горбань
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ожидает ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, до конца мая текущего года, сообщила компания.Уточняется, что генеральный директор КТК Николай Горбань 10 апреля посетил НПС "Кропоткинская", где проконтролировал ход восстановительных работ станции. После осмотра объектов состоялось совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом станции, на котором были уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов."График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС "Кропоткинская" до конца мая 2025 года", - говорится в сообщении.НПС "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля текущего года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас.Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
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каспийский трубопроводный консорциум-р, николай горбань, россия
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, Николай Горбань, Россия
В КТК рассказали, когда станцию "Кропоткинская" введут в эксплуатацию

КТК ожидает ввод в эксплуатацию станции "Кропоткинская" до конца мая

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ожидает ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, до конца мая текущего года, сообщила компания.
Уточняется, что генеральный директор КТК Николай Горбань 10 апреля посетил НПС "Кропоткинская", где проконтролировал ход восстановительных работ станции. После осмотра объектов состоялось совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом станции, на котором были уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов.
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"График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС "Кропоткинская" до конца мая 2025 года", - говорится в сообщении.
НПС "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля текущего года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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