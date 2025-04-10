https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html
В Крыму начнут строить два новых водохранилища
В Крыму начнут строить два новых водохранилища - РИА Новости, 10.04.2025
В Крыму начнут строить два новых водохранилища
В Крыму в этом году начнут строить два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:17:00+03:00
2025-04-10T09:17:00+03:00
2025-04-10T10:39:00+03:00
жкх
ялта
алушта
украина
сергей аксенов (политик)
экономика
ссср
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967185934_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_d7ba6d650c833482d2e1d870c7cbe1d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В Крыму в этом году начнут строить два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты, заявил глава региона Сергей Аксенов.В декабре он сообщил, что строительство новых объектов запланировано на 2028-й, но, возможно, оно начнется раньше — это зависит от климатической и водной обстановки в Крыму. Средства на эти цели выделят в рамках национального проекта."Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты", — сказал Аксенов. На эти цели выделили 22,4 миллиарда рублей.Водохранилище для снабжения Алушты — Солнечногорское — планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты — Мартовское — на реке Марта.Алушту снабжают водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялты используют местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды сквозь горную гряду проложили гидротоннель. Недавно параллельно ему создали еще один, так как старый пришел в упадок.В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них — наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, в 2014-м перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе СВО российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в июне 2023-го из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250315/aksenov-2005161391.html
https://ria.ru/20250318/krym-2005632060.html
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
ялта
алушта
украина
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967185934_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_10b6965d413c209445ea37344f22d690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, ялта, алушта, украина, сергей аксенов (политик), экономика, ссср, общество
ЖКХ, Ялта, Алушта, Украина, Сергей Аксенов (политик), Экономика, СССР, Общество
В Крыму начнут строить два новых водохранилища
Аксенов: в Крыму в этом году начнут строить два новых водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В Крыму в этом году начнут строить два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты, заявил глава региона Сергей Аксенов.
В декабре он сообщил, что строительство новых объектов запланировано на 2028-й, но, возможно, оно начнется раньше — это зависит от климатической и водной обстановки в Крыму. Средства на эти цели выделят в рамках национального проекта.
"Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты
и Алушты", — сказал Аксенов.
На эти цели выделили 22,4 миллиарда рублей.
Водохранилище для снабжения Алушты
— Солнечногорское — планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты — Мартовское — на реке Марта.
Алушту снабжают водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялты используют местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды сквозь горную гряду проложили гидротоннель. Недавно параллельно ему создали еще один, так как старый пришел в упадок.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них — наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, в 2014-м перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе СВО российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в июне 2023-го из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.