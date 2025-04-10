https://ria.ru/20250410/kreml-2010460025.html

Кремль: не все в ЕС разделяют подход по использованию российских активов

Кремль: не все в ЕС разделяют подход по использованию российских активов - РИА Новости, 10.04.2025

Кремль: не все в ЕС разделяют подход по использованию российских активов

Кремль видит, что некоторые страны Европы не разделяют подход по использованию российских активов, понимая неминуемые юридические последствия, заявил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:29:00+03:00

2025-04-10T13:29:00+03:00

2025-04-10T13:29:00+03:00

россия

европа

москва

дмитрий песков

кайя каллас

сергей лавров

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Кремль видит, что некоторые страны Европы не разделяют подход по использованию российских активов, понимая неминуемые юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что руководство в Москве ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html

https://ria.ru/20250321/britanija-2006477763.html

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россия, европа, москва, дмитрий песков, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире