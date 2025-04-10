https://ria.ru/20250410/kreml-2010456109.html

В Кремле заявили о тенденции на политические гонения в Европе

В Кремле заявили о тенденции на политические гонения в Европе - РИА Новости, 10.04.2025

В Кремле заявили о тенденции на политические гонения в Европе

Тенденция на политические гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстримов, наблюдается в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:21:00+03:00

2025-04-10T13:21:00+03:00

2025-04-10T13:21:00+03:00

в мире

сербия

дмитрий песков

александр вулин

евросоюз

брикс

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тенденция на политические гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстримов, наблюдается в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах. Политические гонения в отношение тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны ЕС после его заявлений. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.

https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html

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в мире, сербия, дмитрий песков, александр вулин, евросоюз, брикс