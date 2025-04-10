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"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов
"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов - РИА Новости, 10.04.2025
"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов
"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах России в смешанном формате, где позволит ситуация - акцию проведут в традиционном формате, сообщил глава... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:12:00+03:00
2025-04-10T13:12:00+03:00
2025-04-10T13:17:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах России в смешанном формате, где позволит ситуация - акцию проведут в традиционном формате, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Акция "Бессмертный полк" состоится во всех школах и колледжах нашей страны. Она пройдет в смешанных форматах, там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он добавил, что в прошлом году в акции приняло участие 10 миллионов школьников. "Надеемся, что в этом году их количество станет больше", - заключил Кравцов.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов
Кравцов: "Бессмертный полк" пройдет в школах и колледжах РФ в смешанном формате