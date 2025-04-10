https://ria.ru/20250410/kravtsov-2010442836.html

Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников

Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников - РИА Новости, 10.04.2025

Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников

Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:30:00+03:00

2025-04-10T12:30:00+03:00

2025-04-10T12:32:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

соцсети

идеология

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья и школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать. Это, во-первых, большой бизнес, во-вторых, это определенная идеология", - сказал министр в ходе международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей". Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ создало для школ свою государственную информационную систему, где есть социальные сети, видеосвязь и проверенное содержание образования.

https://ria.ru/20250409/volodin-2010238156.html

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общество, россия, сергей кравцов, соцсети, идеология