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Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников - РИА Новости, 10.04.2025
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12:30 10.04.2025 (обновлено: 12:32 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kravtsov-2010442836.html
Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников
Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников - РИА Новости, 10.04.2025
Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников
Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:30:00+03:00
2025-04-10T12:32:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
соцсети
идеология
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья и школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать. Это, во-первых, большой бизнес, во-вторых, это определенная идеология", - сказал министр в ходе международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей". Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ создало для школ свою государственную информационную систему, где есть социальные сети, видеосвязь и проверенное содержание образования.
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общество, россия, сергей кравцов, соцсети, идеология
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Соцсети, Идеология
Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников

Кравцов: через соцсети школьникам из РФ могут навязывать определенную идеологию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья и школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать. Это, во-первых, большой бизнес, во-вторых, это определенная идеология", - сказал министр в ходе международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей".
Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ создало для школ свою государственную информационную систему, где есть социальные сети, видеосвязь и проверенное содержание образования.
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ОбществоРоссияСергей КравцовСоцсетиИдеология
 
 
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