https://ria.ru/20250410/kosmos-2010365792.html

В США обеспокоены угрозой размещения ядерного оружия в космосе

В США обеспокоены угрозой размещения ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 10.04.2025

В США обеспокоены угрозой размещения ядерного оружия в космосе

Угроза размещения ядерного оружия в космосе вызывает наибольшее беспокойство со стороны США, заявил глава Космического командования американских вооруженных сил РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:23:00+03:00

2025-04-10T03:23:00+03:00

2025-04-10T10:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Угроза размещения ядерного оружия в космосе вызывает наибольшее беспокойство со стороны США, заявил глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг. "Это наиболее беспокоящая серьезная угроза, с которой мы потенциально сталкиваемся", - сообщил он на слушаниях в палате представителей США, комментируя риск размещения другими странами ядерного оружия в космосе. Уайтинг добавил, что американские военные в настоящее время рассматривают все опции, чтобы "подобное устройство" не угрожало космическим возможностям Вашингтона. Ранее Уайтинг сообщал, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется. По его словам, ранее идея о вооружении в космосе была "непостижима", однако сейчас космические перехватчики являются одним из ключевых компонентов того, как можно одержать победу. При этом он отметил, что, если конфликт распространится на космос, нельзя рассчитывать на то, что он быстро закончится. Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений, и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, сша, китай, россия