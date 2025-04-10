https://ria.ru/20250410/koreja-2010374311.html

Южная Корея и США проводят военно-морские учения

Южная Корея и США проводят военно-морские учения - РИА Новости, 10.04.2025

Южная Корея и США проводят военно-морские учения

Южная Корея и США проводят регулярные военно-морские учения, направленные на повышение совместных возможностей по спасению людей на море как в военное, так и в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:07:00+03:00

2025-04-10T06:07:00+03:00

2025-04-10T06:07:00+03:00

в мире

южная корея

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100885/74/1008857465_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_29c4265a18225bb668ab018ea1135ab9.jpg

СЕУЛ, 10 апр – РИА Новости. Южная Корея и США проводят регулярные военно-морские учения, направленные на повышение совместных возможностей по спасению людей на море как в военное, так и в мирное время, сообщило министерство обороны Республики Корея. Как пояснил на брифинге представитель министерства Чон Ха Гю, учения проходят с 7 по 11 апреля в провинции Кёнсан-Намдо. "Южнокорейский отряд морских спасателей ВМС и американское мобильное водолазно-спасательное подразделение проводят совместные учения по спасательным операциям", - заявил Чон Ха Гю. Совместные учения направлены на подготовку южнокорейских и американских моряков к различным совместным спасательным операциям в случае бедствия на море как в военное, так и в мирное время. Тренировки включают обучение подводному плаванию для поиска пропавшего персонала после гипотетического кораблекрушения, использование водолазного колокола для транспортировки дайверов на глубину от 40 до 50 метров. Сотрудники береговой охраны, а также британские и австралийские военнослужащие тоже приняли участие в учениях на этой неделе в качестве наблюдателей. По данным ВМС, в рамках учений ВМС США и Южной Кореи также провели во вторник и среду совместное совещание, где обсуждаются пути дальнейшего развития сотрудничества в области союзных спасательных миссий.

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша