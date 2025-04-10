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Южная Корея и США проводят военно-морские учения - РИА Новости, 10.04.2025
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06:07 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/koreja-2010374311.html
Южная Корея и США проводят военно-морские учения
Южная Корея и США проводят военно-морские учения - РИА Новости, 10.04.2025
Южная Корея и США проводят военно-морские учения
Южная Корея и США проводят регулярные военно-морские учения, направленные на повышение совместных возможностей по спасению людей на море как в военное, так и в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:07:00+03:00
2025-04-10T06:07:00+03:00
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СЕУЛ, 10 апр – РИА Новости. Южная Корея и США проводят регулярные военно-морские учения, направленные на повышение совместных возможностей по спасению людей на море как в военное, так и в мирное время, сообщило министерство обороны Республики Корея. Как пояснил на брифинге представитель министерства Чон Ха Гю, учения проходят с 7 по 11 апреля в провинции Кёнсан-Намдо. "Южнокорейский отряд морских спасателей ВМС и американское мобильное водолазно-спасательное подразделение проводят совместные учения по спасательным операциям", - заявил Чон Ха Гю. Совместные учения направлены на подготовку южнокорейских и американских моряков к различным совместным спасательным операциям в случае бедствия на море как в военное, так и в мирное время. Тренировки включают обучение подводному плаванию для поиска пропавшего персонала после гипотетического кораблекрушения, использование водолазного колокола для транспортировки дайверов на глубину от 40 до 50 метров. Сотрудники береговой охраны, а также британские и австралийские военнослужащие тоже приняли участие в учениях на этой неделе в качестве наблюдателей. По данным ВМС, в рамках учений ВМС США и Южной Кореи также провели во вторник и среду совместное совещание, где обсуждаются пути дальнейшего развития сотрудничества в области союзных спасательных миссий.
https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html
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в мире, южная корея, сша
В мире, Южная Корея, США
Южная Корея и США проводят военно-морские учения

Южная Корея и США проводят учения по совместным спасательным операциям в море

© AP Photo / Lee Jin-man, PoolОфицер ВМФ Южной Кореи
Офицер ВМФ Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Lee Jin-man, Pool
Офицер ВМФ Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 апр – РИА Новости. Южная Корея и США проводят регулярные военно-морские учения, направленные на повышение совместных возможностей по спасению людей на море как в военное, так и в мирное время, сообщило министерство обороны Республики Корея.
Как пояснил на брифинге представитель министерства Чон Ха Гю, учения проходят с 7 по 11 апреля в провинции Кёнсан-Намдо.
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"Южнокорейский отряд морских спасателей ВМС и американское мобильное водолазно-спасательное подразделение проводят совместные учения по спасательным операциям", - заявил Чон Ха Гю.
Совместные учения направлены на подготовку южнокорейских и американских моряков к различным совместным спасательным операциям в случае бедствия на море как в военное, так и в мирное время.
Тренировки включают обучение подводному плаванию для поиска пропавшего персонала после гипотетического кораблекрушения, использование водолазного колокола для транспортировки дайверов на глубину от 40 до 50 метров. Сотрудники береговой охраны, а также британские и австралийские военнослужащие тоже приняли участие в учениях на этой неделе в качестве наблюдателей.
По данным ВМС, в рамках учений ВМС США и Южной Кореи также провели во вторник и среду совместное совещание, где обсуждаются пути дальнейшего развития сотрудничества в области союзных спасательных миссий.
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