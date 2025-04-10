https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591361.html

Космонавт-рекордсмен оценил подготовку к длительным экспедициям в России

Космонавт-рекордсмен оценил подготовку к длительным экспедициям в России - РИА Новости, 10.04.2025

Космонавт-рекордсмен оценил подготовку к длительным экспедициям в России

Россия лучше всех готовит к длительным космическим экспедициям, заявил космонавт-рекордсмен Олег Кононенко в интервью "Российской газете". РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T23:47:00+03:00

2025-04-10T23:47:00+03:00

2025-04-10T23:47:00+03:00

космос - риа наука

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олег кононенко

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия лучше всех готовит к длительным космическим экспедициям, заявил космонавт-рекордсмен Олег Кононенко в интервью "Российской газете". "У нас лучшая в мире подготовка к длительным экспедициям. Это я знаю точно. Страны-партнеры к ней только недавно приблизились. Раньше у них не было экзаменов, теперь есть", - сказал Кононенко. Космонавт также отметил, что российский скафандр более эргономичен, чем американский, и его можно надеть в одиночку. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.

https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html

https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html

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космос - риа наука, россия, олег кононенко