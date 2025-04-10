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Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой - РИА Новости, 10.04.2025
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23:42 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html
Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой
Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой - РИА Новости, 10.04.2025
Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой
Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как поделился на МКС комплектом одежды с астронавтом НАСА Сунитой... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:42:00+03:00
2025-04-10T23:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как поделился на МКС комплектом одежды с астронавтом НАСА Сунитой Уильямс, "застрявшей" на станции из-за неисправного корабля Starliner. "На станции дорога каждая пара рук. НАСА очень быстро нашло, чем им заняться, что ремонтировать, какие эксперименты проводить. Сначала был определенный дефицит одежды, но я летел на год и взял запас. Часть неиспользованных комплектов передал Суните. Шорты, брюки, рубашки поло. Так что летала в них", - сказал Кононенко Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Starliner вернулся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс пробыли на МКС 9 месяцев и вернулись на корабле Crew Dragon компании Space X. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html
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космос - риа наука, олег кононенко, барри уилмор, наса, россия, сша, в мире
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Барри Уилмор, НАСА, Россия, США, В мире
Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой

Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС Уильямс

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОлег Кононенко
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Олег Кононенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как поделился на МКС комплектом одежды с астронавтом НАСА Сунитой Уильямс, "застрявшей" на станции из-за неисправного корабля Starliner.
"На станции дорога каждая пара рук. НАСА очень быстро нашло, чем им заняться, что ремонтировать, какие эксперименты проводить. Сначала был определенный дефицит одежды, но я летел на год и взял запас. Часть неиспользованных комплектов передал Суните. Шорты, брюки, рубашки поло. Так что летала в них", - сказал Кононенко
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
28 марта, 19:42
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Starliner вернулся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс пробыли на МКС 9 месяцев и вернулись на корабле Crew Dragon компании Space X.
Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
Марс - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
8 апреля, 06:28
 
Космос - РИА НаукаОлег КононенкоБарри УилморНАСАРоссияСШАВ мире
 
 
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