https://ria.ru/20250410/kononenko-2010591219.html

Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой

Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой - РИА Новости, 10.04.2025

Кононенко рассказал, как поделился одеждой с застрявшей на МКС американкой

Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как поделился на МКС комплектом одежды с астронавтом НАСА Сунитой... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T23:42:00+03:00

2025-04-10T23:42:00+03:00

2025-04-10T23:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как поделился на МКС комплектом одежды с астронавтом НАСА Сунитой Уильямс, "застрявшей" на станции из-за неисправного корабля Starliner. "На станции дорога каждая пара рук. НАСА очень быстро нашло, чем им заняться, что ремонтировать, какие эксперименты проводить. Сначала был определенный дефицит одежды, но я летел на год и взял запас. Часть неиспользованных комплектов передал Суните. Шорты, брюки, рубашки поло. Так что летала в них", - сказал Кононенко Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Starliner вернулся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс пробыли на МКС 9 месяцев и вернулись на корабле Crew Dragon компании Space X. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.

https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html

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космос - риа наука, олег кононенко, барри уилмор, наса, россия, сша, в мире