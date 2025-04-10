https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

"Военная тревога!" Слова Мерца о России вызвали панику на Западе

"Военная тревога!" Слова Мерца о России вызвали панику на Западе - РИА Новости, 10.04.2025

"Военная тревога!" Слова Мерца о России вызвали панику на Западе

Европейские лидеры стремятся к полному хаосу, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:00:00+03:00

2025-04-10T15:00:00+03:00

2025-04-10T18:07:00+03:00

в мире

россия

германия

флориан филиппо

фридрих мерц

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Европейские лидеры стремятся к полному хаосу, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Военная тревога! Новый канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня вечером объявил, что Германия поддерживает воинственные взгляды Макрона и фон дер Ляйен против России! <...> Мы должны остановить этих воинственных безумцев! Они хотят полного хаоса!" — написал он.Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность-2030" из-за протеста ряда стран ЕС.Стратегия "Готовность-2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5 процента ВВП.

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

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в мире, россия, германия, флориан филиппо, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз