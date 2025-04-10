https://ria.ru/20250410/kobzev-2010574008.html

Рекордный рост ввода жилья зафиксирован в Приангарье в 2024 году

Рекордный рост ввода жилья зафиксирован в Приангарье в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2025

Рекордный рост ввода жилья зафиксирован в Приангарье в 2024 году

В Иркутской области в 2024 году зафиксирован рекордный ввод жилья, от показателя 2023 года рост составил более 107%, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:47:00+03:00

2025-04-10T19:47:00+03:00

2025-04-10T19:47:00+03:00

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

жилье

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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. В Иркутской области в 2024 году зафиксирован рекордный ввод жилья, от показателя 2023 года рост составил более 107%, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 10 апреля провели в Москве рабочую встречу. Они обсудили темы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, сокращение аварийного фонда, а также мероприятия, запланированные по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В ходе встречи Игорь Кобзев рассказал, что актуальным вопросом для региона является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2019 года свои жилищные условия в регионе улучшили 32 тысячи человек. Одно из ключевых направлений стройотрасли - возведение жилья. По данным Росстата, в 2024 году в Иркутской области зафиксирован рекордный ввод. За прошедший год в регионе было введено 1 605,2 тыс. квадратных метров жилой площади, что составило 107,7% от показателя 2023 года. План перевыполнен, важно сохранять и наращивать темпы", - сказал Игорь Кобзев. Также глава региона доложил о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", по которому в 2025 году запланировано обустроить 94 пространства, среди которых парки, скверы, площади и пешеходные зоны, территории возле многоквартирных жилых домов. Кроме этого, Кобзев в Москве на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина доложил о результатах мониторинга жилищного строительства в Приангарье. На текущий момент в регионе для долевого строительства привлекают средства 50 застройщиков. Они возводят 119 многоквартирных жилых домов - это почти 800 тысяч квадратных метров жилой площади. По словам Кобзева, застройщиками принимаются все меры к завершению строительства объектов, рисков появления обманутых дольщиков нет.

https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html

https://ria.ru/20250407/irkutsk-2009814746.html

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иркутская область, игорь кобзев, жилье