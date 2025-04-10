https://ria.ru/20250410/knr-2010415543.html

МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин

МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин

Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:46:00+03:00

2025-04-10T10:46:00+03:00

2025-04-10T11:29:00+03:00

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%."Вашингтон, руководствуясь исключительно своими эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент предельного давления для извлечения собственной выгоды. Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка. Этими действиями США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию", - сказал Линь Цзянь.По его словам, "принятие необходимых ответных мер против гегемонистских действий США направлено не только на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития (Китая - ред.), но также на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества".

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html

сша

китай

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