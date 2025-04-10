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МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
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10:46 10.04.2025 (обновлено: 11:29 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/knr-2010415543.html
МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин
МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин
Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:46:00+03:00
2025-04-10T11:29:00+03:00
мид кнр
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%."Вашингтон, руководствуясь исключительно своими эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент предельного давления для извлечения собственной выгоды. Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка. Этими действиями США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию", - сказал Линь Цзянь.По его словам, "принятие необходимых ответных мер против гегемонистских действий США направлено не только на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития (Китая - ред.), но также на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества".
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html
сша
китай
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мид кнр, введение трампом пошлин на импорт, сша, в мире, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)
МИД КНР, Введение Трампом пошлин на импорт, США, В мире, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО)
МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин

Линь Цзянь: США из-за ввода пошлин бросают миру вызов и вступают в конфронтацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
"Вашингтон, руководствуясь исключительно своими эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент предельного давления для извлечения собственной выгоды. Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка. Этими действиями США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию", - сказал Линь Цзянь.
По его словам, "принятие необходимых ответных мер против гегемонистских действий США направлено не только на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития (Китая - ред.), но также на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества".
Контейнерный терминал в порту Гонконга - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
00:22
 
МИД КНРВведение Трампом пошлин на импортСШАВ миреКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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