https://ria.ru/20250410/knigi-2010000490.html

Время читать: самые интересные и обсуждаемые книжные новинки

Время читать: самые интересные и обсуждаемые книжные новинки - РИА Новости, 10.04.2025

Время читать: самые интересные и обсуждаемые книжные новинки

В Гостином дворе открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№25. В программе — встречи с известными авторами, круглые столы, лекции. Издательства... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:04:00+03:00

культура

книги

что почитать

москва

выставки

куда сходить

андрей вознесенский

владимир высоцкий (автор песен)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583359817_0:113:3068:1839_1920x0_80_0_0_d772419b45c424c832009d346233db5e.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В Гостином дворе открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№25. В программе — встречи с известными авторами, круглые столы, лекции. Издательства традиционно выпускают к этой выставке самые яркие новинки. О книгах, которые нельзя пропустить, — в материале РИА Новости."ЯТЬ. Психотерапия русской традицией, или как жить лучше в опоре на наш культурный код", Елизавета ТюгаеваАвтор — психолог, создатель методики "терапия фольклором" — рассказывает, во что верили наши предки и в чем практическая польза русской традиции, что из крестьянских практик XIX века можно применять сейчас, как и зачем.Навигатором и проводником по миру русской деревни для читателей будет персонаж по имени Матрена Ивановна. В книге приведены подлинные высказывания "бабушек и дедушек", собранные в этнографических экспедициях."Срединная империя. Золотой путеводитель по культуре Китая", Татьяна РомановаКнигу написала востоковед, выпускница восточного факультета НИУ ВШЭ, Шэньянского и Нанькайского университетов, преподаватель, популяризатор китайской культуры и автор блога "Travelbook одного китаиста".В книге — не только полезные базовые знания о Поднебесной, но и множество интересных фактов. Например, как Сын Неба праздновал Новый год, как использовалось содержимое императорского ночного горшка, как слуги-евнухи становились влиятельнее министров и приводили к краху династии. А еще — какой чай прозвали "пугающим до смерти" и откуда пошла мода на "лотосовые ножки". Издание проиллюстрировано репродукциями китайской живописи, авторскими фотографиями и красочными картинами современной художницы Plus+."Советская культура", Кирилл СветляковВ книге искусствовед, арт-критик исследует наш культурный код — советскую и постсоветскую живопись, кино, архитектуру — и показывает читателю, каким было сознательное и бессознательное человека XX века. Сталинское время, оттепель, эпоха застоя, перестройка — каждый период оставил след в искусстве и сформировал современный менталитет."Его запах после дождя", Седрик Сапен-ДефурТрогательная, ироничная история о безусловной любви, верной дружбе и незримой связи, какая бывает только между человеком и собакой. Французский бестселлер основан на реальных событиях, на родине автора продано более 400 тысяч экземпляров. Седрик, учитель физкультуры и альпинист, как-то прочитал в местной газете объявление: двенадцать щенков бернского зенненхунда ищут дом. Так у него появился пес Убак. Они вместе путешествовали, любили прогулки в Альпах, проводили тихие уютные вечера дома. Это были годы настоящего счастья. Но собачья жизнь коротка, а хозяин никогда не перестанет слышать топот лап своего друга и ощущать его ни с чем не сравнимый запах после дождя."Преступная сеть", Джефф УайтАвтор — один из самых авторитетных журналистов-расследователей в области киберпреступности, технологий и цифровой безопасности. Его подкасты собрали миллионы прослушиваний. В этой книге рассказана поразительная история хакерства: от его зарождения в сообществе хиппи-технологов США до индустрии, которая угрожает всему миру. Уайт анализирует хакерские методики и предлагает способы защиты от них. После прочтения читатель точно не захочет использовать дату рождения как пароль."Большая книга о соцсетях для предпринимателей, экспертов и блогеров"Книгу написали автор бестселлера "Пиши, сокращай" Максим Ильяхов и основатель диджитал-агентства "Палиндром" Родион Скрябин. Она подскажет, как сделать соцсети рабочим инструментом в бизнесе. В частности, что нужно, чтобы привлекать клиентов, повышать продажи, создавать доверие. Фокус — на разумности и стратегическом подходе, а не на моде и хайпе."Некрополи Петербурга", Маргарита НиколаеваГде в Северной столице найти кладбища допетровской эпохи и холерные? Как Медный всадник связан с некрополями? Почему в дореволюционной России появилась идея построить крематорий? Все это и множество других захватывающих историй собрано в своеобразном гиде по городу, который написала создательница просветительского проекта whtiscemetery."Облака перемен", Андрей ВолосРоман-головоломка с несколькими сюжетными линиями, элементами семейной саги и триллера. Однажды главному персонажу, писателю, позвонила старая знакомая и позвала на похороны зятя — внезапно скончавшегося преуспевающего бизнесмена, который ничего не оставил молодой жене. Это напомнило герою события из прошлого: роман с дочерью известного советского режиссера, поездки на их дачу, помощь отцу возлюбленной в написании мемуаров и его внезапную смерть. А еще — как в отношения писателя и девушки вторгся некий с виду успешный предприниматель."Это такое "Преступление и наказание", не Достоевский, конечно, но мастерски сшитое полотно, где вместо старухи-процентщицы — бывший режиссер, которого убивает обман афериста, лишившего старика и его дочь всех денег. А вместо следователя Порфирия Петровича — писатель, создающий роман", — отмечает критик, прозаик Мария Бушуева."Халатная жизнь", Зоя БогуславскаяВдове поэта Андрея Вознесенского, искусствоведу и литературному критику Зое Богуславской сто лет. Она описывает то, чему была свидетельницей или в чем участвовала сама. Основа книги — записи, которые автор ведет последнюю четверть века.Герои — Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Олег Меньшиков, Юрий Любимов, Василий Аксенов, Александр Солженицын, Андрей Битов, а также художники, политики и музыканты."Как высоко мы поднимемся в темноте", Секвойя НагамацуФантастический и философский роман, действие которого разворачивается в недалеком будущем, когда на Земле бушует эпидемия арктической чумы, вырвавшейся из растаявших ледников. Создаются центры по разработке вакцины, отели смерти и парки аттракционов, провожающие детей в последний путь, осваиваются новые планеты. Каждой новой данности человеческого существования посвящена отдельная новелла, но все они тесно связаны. Мир изменился до неузнаваемости. А люди? Грустная, но жизнеутверждающая книга."Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают", Даниэль ШтрассбергАвтор — психоаналитик и философ. Он исследует отношения человека и машины, показывая, откуда взялись современные страхи перед технологиями. А также анализирует, почему механизмы на протяжении истории вызывали у людей непростые эмоции — от восхищения до тревоги.Штрассберг рассуждает о том, как часовые механизмы и паровые двигатели повлияли на понимание государства, природы и труда, и как желание использовать технологии сталкивается со страхом перед божественным наказанием."Акушерка Аушвица", Анна СтюартРоман основан на реальных событиях. Действие происходит в 1943-м. Ана Камински и Эстер Пастернак попадают в Аушвиц. Ана говорит, что она акушерка, и ее отправляют в родильный барак. Там они с Эстер тайно татуируют младенцев номерами их матерей, чтобы они когда-нибудь смогли найти друг друга. Книга о борьбе за любовь и жизнь в невыносимых условиях."Максим и Федор", Владимир ШинкаревАвтор — петербургский художник и писатель, сооснователь творческой группы "Митьки", идеолог митьковского движения, чьи участники воспевают в своих работах поэтичность и красоту повседневности. "Максим и Федор" — одно из самых известных произведений самиздата 1970–1980 годов. Книга о приключениях двух друзей, которые осваивают дзен-буддизм и находят прелесть в самых обыкновенных вещах.В издание включены и другие произведения Владимира Шинкарева: "Папуас из Гондураса", "Домашний еж", "Всемирная литература", а также эссе, сопровождающие картины о шестнадцати великих произведениях, и иллюстрации к текстам."Когда озеро квакнет", Татьяна Волошина-ОрловаСветлая, радостная повесть о счастливом детстве — не только для маленьких читателей, но и для взрослых, ностальгирующих о самой беззаботной поре жизни. История веселых дачных приключений и удивительных открытий девочки Таты. В ее волшебном мире есть мама, папа, собачка Овечка, вкусный ковер, ваза-леденец, гитара — лисья нора, абажур — рыжая медуза, и даже перелетная новогодняя елка.В книге смешные, метафорические, но понятные всем иллюстрации художницы Кати Бас.

https://ria.ru/20250405/serialy-2008690841.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, что почитать, москва, выставки, куда сходить , андрей вознесенский, владимир высоцкий (автор песен)