"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем
RS: повышение тарифов может перерасти в горячую войну США и Китая
© AP Photo / Ng Han GuanИстребители J-16 и вертолеты Ми-8 во время репетиции военного парада в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 во время репетиции военного парада в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
"Экономическое противостояние может легко перерасти в военное столкновение", — отметил он.
По мнению аналитика, шаги президента США Дональда Трампа направлены на подчинение Пекина. Если Китай сможет выстоять экономическое давление, глава Белого дома, считает Вернер, будет больше прислушиваться к Совету национальной безопасности страны, члены которого единодушно настроены на конфликт с КНР.
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"Одна ошибка в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой", — предупредил эксперт.
На минувшей неделе Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. В отношении Китая пошлины составляли 54 процента.
Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.
В ответ на этой Китай увеличил дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов.
Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе.
В четверг телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%.