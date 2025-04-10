https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html

"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем

"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем - РИА Новости, 10.04.2025

"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем

Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:06:00+03:00

2025-04-10T18:06:00+03:00

2025-04-10T18:06:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

пекин

китай

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Экономическое противостояние может легко перерасти в военное столкновение", — отметил он.По мнению аналитика, шаги президента США Дональда Трампа направлены на подчинение Пекина. Если Китай сможет выстоять экономическое давление, глава Белого дома, считает Вернер, будет больше прислушиваться к Совету национальной безопасности страны, члены которого единодушно настроены на конфликт с КНР."Одна ошибка в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой", — предупредил эксперт.На минувшей неделе Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. В отношении Китая пошлины составляли 54 процента.Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.В ответ на этой Китай увеличил дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов.Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе.В четверг телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%.

https://ria.ru/20250410/zapad-2010497731.html

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html

сша

пекин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, пекин, китай, введение трампом пошлин на импорт