Рейтинг@Mail.ru
"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html
"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем
"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем - РИА Новости, 10.04.2025
"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем
Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:06:00+03:00
2025-04-10T18:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пекин
китай
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148269/75/1482697559_0:232:4439:2729_1920x0_80_0_0_c0834ecbc02647eb54884ad44cdb5241.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Экономическое противостояние может легко перерасти в военное столкновение", — отметил он.По мнению аналитика, шаги президента США Дональда Трампа направлены на подчинение Пекина. Если Китай сможет выстоять экономическое давление, глава Белого дома, считает Вернер, будет больше прислушиваться к Совету национальной безопасности страны, члены которого единодушно настроены на конфликт с КНР."Одна ошибка в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой", — предупредил эксперт.На минувшей неделе Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. В отношении Китая пошлины составляли 54 процента.Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.В ответ на этой Китай увеличил дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов.Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе.В четверг телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%.
https://ria.ru/20250410/zapad-2010497731.html
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html
сша
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148269/75/1482697559_246:0:4193:2960_1920x0_80_0_0_45a567e9646a293782d7543683a3f2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, пекин, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Пекин, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
"Закончится катастрофой": в США заговорили о горячей войне с Китаем

RS: повышение тарифов может перерасти в горячую войну США и Китая

© AP Photo / Ng Han GuanИстребители J-16 и вертолеты Ми-8 во время репетиции военного парада в Пекине
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 во время репетиции военного парада в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Истребители J-16 и вертолеты Ми-8 во время репетиции военного парада в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимным повышением тарифов, может перерасти в военное столкновение, заявил директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
"Экономическое противостояние может легко перерасти в военное столкновение", — отметил он.
Обстановка у Генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле
Вчера, 14:57
По мнению аналитика, шаги президента США Дональда Трампа направлены на подчинение Пекина. Если Китай сможет выстоять экономическое давление, глава Белого дома, считает Вернер, будет больше прислушиваться к Совету национальной безопасности страны, члены которого единодушно настроены на конфликт с КНР.
«
"Одна ошибка в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой", — предупредил эксперт.
На минувшей неделе Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. В отношении Китая пошлины составляли 54 процента.
Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.
В ответ на этой Китай увеличил дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов.
Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе.
В четверг телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем
Вчера, 13:30
 
В миреСШАДональд ТрампПекинКитайВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала