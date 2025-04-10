https://ria.ru/20250410/kitay-2010505122.html

Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО

Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО - РИА Новости, 10.04.2025

Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО

Ни одна страна не присоединилась к критике Китаем политики США по пошлинам на заседании комитета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) в четверг,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:43:00+03:00

2025-04-10T15:43:00+03:00

2025-04-10T15:43:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Ни одна страна не присоединилась к критике Китаем политики США по пошлинам на заседании комитета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) в четверг, сообщил журналистам в Женеве торговый источник. Ранее этот источник сообщил, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила, что Пекин глубоко сожалеет о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран". "Ни одна другая делегация не выступила по этому пункту повестки дня", - заявил источник после описания критики со стороны КНР. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

китай

сша

женева (город)

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экономика, цены на нефть, китай, сша, женева (город), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт