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Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО - РИА Новости, 10.04.2025
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15:43 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kitay-2010505122.html
Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО
Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО
Ни одна страна не присоединилась к критике Китаем политики США по пошлинам на заседании комитета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) в четверг,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:43:00+03:00
2025-04-10T15:43:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
женева (город)
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Ни одна страна не присоединилась к критике Китаем политики США по пошлинам на заседании комитета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) в четверг, сообщил журналистам в Женеве торговый источник. Ранее этот источник сообщил, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила, что Пекин глубоко сожалеет о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран". "Ни одна другая делегация не выступила по этому пункту повестки дня", - заявил источник после описания критики со стороны КНР. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
китай
сша
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экономика, цены на нефть, китай, сша, женева (город), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Женева (город), Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Источник: КНР стала единственной страной, осудившей пошлины США в ВТО

На заседании ВТО никто не поддержал Китай, критикующий импортную политику США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО)
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Ни одна страна не присоединилась к критике Китаем политики США по пошлинам на заседании комитета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) в четверг, сообщил журналистам в Женеве торговый источник.
Ранее этот источник сообщил, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила, что Пекин глубоко сожалеет о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран".
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"Ни одна другая делегация не выступила по этому пункту повестки дня", - заявил источник после описания критики со стороны КНР.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
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