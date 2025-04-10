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Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного - РИА Новости, 10.04.2025
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11:30 10.04.2025 (обновлено: 12:29 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного - РИА Новости, 10.04.2025
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного
Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:30:00+03:00
2025-04-10T12:29:00+03:00
китай
сша
экономика
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", — подчеркнул дипломат.Другие заявления Линь ЦзяняКонфликт США и Китая из-за пошлинВечером 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.Накануне американский лидер заявил, что Штаты на 90 дней приостановили введение новых пошлин в отношении более чем 75 стран, Китай это решение не затронуло.
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
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китай, сша, экономика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Экономика, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного

Линь Цзянь: Китай будет сражаться в тарифной войне с США до победного

© Getty Images / VCG/Fang DongxuКонтейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025
Контейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / VCG/Fang Dongxu
Контейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", — подчеркнул дипломат.
Порт Ляньюньган в провинции Цзянсу - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
8 апреля, 16:11
Другие заявления Линь Цзяня
  • Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию.
  • Подобные меры грубо нарушают законные права и интересы других стран, противоречат правилам ВТО.
  • Вашингтон руководствуется эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент давления для извлечения выгоды.
  • Принося в жертву интересы других, Штаты столкнутся с жестким сопротивлением.
  • Пекин принимает ответные меры не только для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, но и ради международного сообщества.
  • Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
10 апреля, 08:00

Конфликт США и Китая из-за пошлин

Вечером 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
Накануне американский лидер заявил, что Штаты на 90 дней приостановили введение новых пошлин в отношении более чем 75 стран, Китай это решение не затронуло.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
9 апреля, 08:00
 
КитайСШАЭкономикаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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