https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного

Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного - РИА Новости, 10.04.2025

Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного

Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:30:00+03:00

2025-04-10T11:30:00+03:00

2025-04-10T12:29:00+03:00

китай

сша

экономика

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", — подчеркнул дипломат.Другие заявления Линь ЦзяняКонфликт США и Китая из-за пошлинВечером 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.Накануне американский лидер заявил, что Штаты на 90 дней приостановили введение новых пошлин в отношении более чем 75 стран, Китай это решение не затронуло.

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китай

сша

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китай, сша, экономика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт