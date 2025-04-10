Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного
Линь Цзянь: Китай будет сражаться в тарифной войне с США до победного
© Getty Images / VCG/Fang DongxuКонтейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025
© Getty Images / VCG/Fang Dongxu
Контейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китай будет сражаться до победного, если США развяжут тарифную войну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", — подчеркнул дипломат.
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Другие заявления Линь Цзяня
- Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию.
- Подобные меры грубо нарушают законные права и интересы других стран, противоречат правилам ВТО.
- Вашингтон руководствуется эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент давления для извлечения выгоды.
- Принося в жертву интересы других, Штаты столкнутся с жестким сопротивлением.
- Пекин принимает ответные меры не только для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, но и ради международного сообщества.
- Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал.
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Конфликт США и Китая из-за пошлин
Вечером 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
Накануне американский лидер заявил, что Штаты на 90 дней приостановили введение новых пошлин в отношении более чем 75 стран, Китай это решение не затронуло.
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