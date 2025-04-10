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Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
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06:23 10.04.2025 (обновлено: 10:21 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitay-2010374835.html
Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ
Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ
Китайские компании, продающие товары на онлайн-платформе Amazon, готовятся поднять цены на свои товары из-за введения США пошлин в отношении Китая, передает... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:23:00+03:00
2025-04-10T10:21:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
amazon
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Китайские компании, продающие товары на онлайн-платформе Amazon, готовятся поднять цены на свои товары из-за введения США пошлин в отношении Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня Ван Синь. "Китайские компании, продающие товары на Amazon, готовятся повысить цены для США или уйти с американского рынка из-за "беспрецедентного удара" повышением пошлин президентом (США - ред.) Дональдом Трампом", - говорится в публикации. По словам Ван, пошлины США провоцируют перегрузку всей структуры издержек на производство продаваемых товаров, а также наносят наибольший урон малым предприятиям и разгоняют уровень безработицы в Китае. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Позже 9 апреля Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
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сша
китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, amazon, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Amazon, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ

Reuters: китайские компании поднимут цены на товары на Amazon из-за пошлин

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Китайские компании, продающие товары на онлайн-платформе Amazon, готовятся поднять цены на свои товары из-за введения США пошлин в отношении Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня Ван Синь.
"Китайские компании, продающие товары на Amazon, готовятся повысить цены для США или уйти с американского рынка из-за "беспрецедентного удара" повышением пошлин президентом (США - ред.) Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
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По словам Ван, пошлины США провоцируют перегрузку всей структуры издержек на производство продаваемых товаров, а также наносят наибольший урон малым предприятиям и разгоняют уровень безработицы в Китае.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Позже 9 апреля Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Контейнерный терминал в порту Гонконга - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
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СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампAmazonВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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