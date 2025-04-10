Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ
Reuters: китайские компании поднимут цены на товары на Amazon из-за пошлин
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Китайские компании, продающие товары на онлайн-платформе Amazon, готовятся поднять цены на свои товары из-за введения США пошлин в отношении Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня Ван Синь.
"Китайские компании, продающие товары на Amazon, готовятся повысить цены для США или уйти с американского рынка из-за "беспрецедентного удара" повышением пошлин президентом (США - ред.) Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
По словам Ван, пошлины США провоцируют перегрузку всей структуры издержек на производство продаваемых товаров, а также наносят наибольший урон малым предприятиям и разгоняют уровень безработицы в Китае.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Позже 9 апреля Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.