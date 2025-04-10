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В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Китаем по торговле
В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Китаем по торговле - РИА Новости, 10.04.2025
В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Китаем по торговле
Конкретные обсуждения между США и Китаем по урегулированию торговых противоречий еще не начались, заявил в четверг советник Белого дома по экономике Кевин... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:22:00+03:00
2025-04-10T16:22:00+03:00
2025-04-10T16:51:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Конкретные обсуждения между США и Китаем по урегулированию торговых противоречий еще не начались, заявил в четверг советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт. "Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях", - заявил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность начала обсуждений Вашингтона и Пекина. Хессет добавил, что США прямо сейчас оказывают огромное влияние на Китай в вопросе торговых отношений. Американский чиновник выразил уверенность в том, что контейнеровозы с товарами из КНР якобы "застряли" из-за введенных США импортных пошлин, а китайские производства будут закрываться. "Так что, это очень и очень сложная ситуация для китайской экономики, которая уже находится в финансовых трудностях, на грани пропасти", - добавил Хессет, не приведя никаких доказательств своим утверждениям.В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Китаем по торговле
Белый дом: конкретные обсуждения между США и Китаем по торговле еще не начались