https://ria.ru/20250410/kitaj-2010490623.html

Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте

Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте - РИА Новости, 10.04.2025

Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву по поводу якобы участия граждан КНР в конфликте на Украине. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:40:00+03:00

2025-04-10T14:40:00+03:00

2025-04-10T14:40:00+03:00

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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву по поводу якобы участия граждан КНР в конфликте на Украине. На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Глава украинского ведомства Андрей Сибига затем сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. Он отметил, что позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества. При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме". "Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Добровольцы приезжают из таких поддерживающих стран, как ваша. Пекин должен дать нам разъяснения", - заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По утверждению Ермака, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html

https://ria.ru/20250410/peskov-2010455575.html

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в мире, китай, андрей ермак, владимир зеленский, андрей сибига