Рейтинг@Mail.ru
Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010490623.html
Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте
Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте - РИА Новости, 10.04.2025
Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву по поводу якобы участия граждан КНР в конфликте на Украине. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:40:00+03:00
2025-04-10T14:40:00+03:00
в мире
китай
андрей ермак
владимир зеленский
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
РИМ, 10 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву по поводу якобы участия граждан КНР в конфликте на Украине. На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Глава украинского ведомства Андрей Сибига затем сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. Он отметил, что позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества. При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме". "Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Добровольцы приезжают из таких поддерживающих стран, как ваша. Пекин должен дать нам разъяснения", - заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По утверждению Ермака, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455575.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, андрей ермак, владимир зеленский, андрей сибига
В мире, Китай, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Андрей Сибига
Киев потребовал разъяснений от КНР из-за якобы участия военных в конфликте

Ермак захотел от КНР разъяснений из-за якобы участия в конфликте на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 10 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву по поводу якобы участия граждан КНР в конфликте на Украине.
На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Глава украинского ведомства Андрей Сибига затем сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. Он отметил, что позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества. При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
Флаги КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений о "солдатах КНР"
Вчера, 13:05
"Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Добровольцы приезжают из таких поддерживающих стран, как ваша. Пекин должен дать нам разъяснения", - заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По утверждению Ермака, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Песков оценил слова Зеленского про Китай
Вчера, 13:18
 
В миреКитайАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала